Cabaret und Comics

/ Ryan Klein

Das Kulturmagazin SektMate berichtet jede Woche über die aktuellen Kulturereignisse in München. Theater, Kunst, Film Musik- das hört ihr hier. In Interviews, Kritiken und Gesprächen bekommt ihr einen Einblick in die Kulturszene.



Sektmate am 24.01.2026 mit Josefine Hänsch

In der heutigen Sendung, moderiert von Josephine Hänsch, gibt es die aktuellen Neuigkeiten der Münchner Kulturszene. Wir berichten über die innovative Ausstellung “Wassermusik” im Haus der Kunst, die mit ungewöhnlichen Installationen überzeugen kann und uns dadurch lehrt, auch im Alltag genauer hinzuschauen. Außerdem geht es um das Theaterstück “Cabaret” im Residenztheater, das den aufkommenden Nationalsozialismus in den goldenen 20ern thematisiert und für minutenlange Standing Ovations sorgte. Ebenfalls um die nationalsozialistische Vergangenheit geht es beim “March of the Living”, der beim KZ Dachau veranstaltet wird – ein Beitrag gegen das Vergessen. Schließlich geht es auch noch um die Eröffnung des Comic-Ladens “Splendid Comics”, der von Ladenbesitzer Michael Khambekar direkt am Marienplatz geführt wird und Comics in all ihrer Vielfalt im Sortiment hat.

SektMate läuft jeden zweiten Samstag um 13 Uhr live auf M94.5.