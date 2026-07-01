Filmfest München 2026

/ Megan Kreileder-Willis / Bild: Cordula Treml

In der Filmfabrik wird jede Woche die Film- und Serienwelt unter die Lupe genommen. Mit Kritiken zu Kino- und Streamingstarts seid ihr immer auf dem Laufenden. Neben den wichtigsten Neuigkeiten haben in der Filmfabrik aber auch Klassiker und Blicke hinter die Kulissen Platz.



Filmfabrik am 01.07.2026 mit Ryan Klein

Seit dem 26.06.2026 läuft in München das 43. Filmfest! Wir sprechen heute in der Sendung über ausgesuchte Highlights, wie etwa der katalanische Coming-of-Age Film “Strange River”, der an “Call Me By Your Name” erinnert. “Bärenjagen” handelt von tierisch böser Gier: um die unzufriedene Bevölkerung abzulenken, setzt der Major der Landesgendamerie eine Belohnung für die Person aus, die den letzten Bären Deutschlands erledigt. Auch ein Netflix-Film ist mit von der Partie: “23 000 LEBEN” thematisiert die Seenotrettungsaktion “Jugend Rettet”, die von Studierenden gegründet wurde. “Die Miserable Mutter” handelt von einer emblematischen Mutterfigur, die an den Herausforderungen von Care-Arbeit und Haushalt verzweifelt. Schlussendlich sprechen wir mit der Regisseurin und der Drehbuchautorin von “Erinnerungen eines Waldes”.

Die Filmfabrik läuft jeden zweiten Mittwoch ab 19 Uhr live auf M94 de.5 und wird jeden folgenden Donnerstag ab 13 Uhr wiederholt.