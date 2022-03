EMO steht für Toleranz

/ Carolin Lindmair / Bild: Elias Lober

Es ist wieder Zeit sich in Circlepits zu stürzen, die Stimme aus dem Hals zu grölen und das Shirt durchzuschwitzen. Stand Up Stacy, zusammen mit den Attic Stories und Devil May Care im Backstage!

Schwarz-Weiß

Mit Schwarz-Weiß sind keine Dalmatiner, die deutsche Fußballmannschaft oder semireflektierte Weltanschauungen gemeint – sondern das Bühnenoutfit der Pop-Punk-Band Stand Up Stacy.

Bereits seit 10 Jahren stehen sie im weißen Hemd kombiniert mit schwarzer Hose, Hosenträgern und Fliege auf der Bühne und bringen die Meute zum Toben bis sprichwörtlich der Schweiß von der Decke tropft. Anfangs noch im Jugendzentrum ihrer Heimatstadt Penzberg, bald aber schon auf den großen Bühnen wie dem BACKSTAGE hier in München.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren Stand Up Stacy – Something To Believe

Alle guten Dinge sind drei

Und genau da, im BACKSTAGE am Hirschgarten, werden sie uns im April endlich wieder in Ekstase versetzten und Moshpits anheizen. Zusammen mit Attic Stories aus Karlsruhe und Devil May Care aus Würzburg haben sie die Still Emo Tour ins Leben gerufen. Die Idee dahinter: drei Bands, drei Shows, drei Städte. Und sicher dreitausend viel Spaß für alle, die Bock auf Pop-Punk, Alternative und Post-Hardcore haben. Neben München sind Würzburg und Karlsruhe weitere Stationen der Tour. Headliner ist jeweils die lokale Band, die Fans jeweils stark motiviert – denn kleiner Fun-Fact am Rande: Standy Up Stacy, oder auch ehemals bekannt als The Sexattacks, haben eine sehr loyale Fanbase und konnten Mitte der 2010er Jahre bei einigen Bandcontests im Finale auflaufen.

EMO is back

Emo ist bekannt als Bezeichnung für eine Jugendkultur, die vor allem in den 2000ern sehr stark ausgelebt wurde. Damals waren Emos introvertierte Kids mit pechschwarz geschminkten Augen und einem Pony, der das halbe Gesicht verdeckte.

Für Stand Up Stacy ist es aber mehr als nur eine Modeerscheinung. Für sie bedeutet EMO die Fähigkeit zur Empathie, Toleranz gegenüber den Mitmenschen und der Ablehnung von Faschismus und Diskriminierung jeglicher Art. Und dafür möchten sie einstehen.

Still Emo Tour | 3 Bands * 3 Shows * 3 Cities

Stand Up Stacy im BACKSTAGE // Support: Attic Stories, Devil May Care

am 22. April 2022

Beginn: 20:00 Uhr

Preis: 16,52€



Präsentiert von M94.5