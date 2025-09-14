Eis frei für die Neuzugänge: 1. Heimspiel der Saison 2025/26 

/ Lea Steglich und Julius Riedel / Bild: EHC Red Bull München / City-Press GmbH

Die Mannschaft des EHC Red Bull Münchens startet mit Schwung in die neue Saison. Nach dem Auswärtssieg (4:2) gegen die Kölner Haie am 1. Spieltag (12.09), treffen die Jungs im 1. Heimspiel der Saison auf die Pinguins Bremerhaven.

Neue Saison, neuer Coach und neue Gesichter auf dem Eis. Es ist das erste Spiel vor heimischer Kulisse in der PENNY DEL-Saison 2025/26 im SAP-Garden. Für den neuen Trainer Oliver David bedeutet es die Heimpremiere an der Bande, und für das Team die Bewährungsprobe vor den Fans. Die Sommerpause liegt endgültig hinter allen. Mit zwölf Neuzugängen im Kader, wie Fabio Wagner, Gabriel Fontaine und Jeremy McKenna, gab es einen ordentlichen Tapetenwechsel in der Kabine. Auch die Gäste aus dem hohen Norden reisen mit verändertem Kader an und zwei Ex-Münchnern im Pack. Die ehemaligen Teamkollegen Will Riedel und Nico Krämer schnüren ihre Schlittschuhe nun für Fischtown. Beide Teams überzeugen mit einem starken Kader, einem Sieg am 1. Spieltag und dem Wunsch die heutige Partie für sich zu entscheiden. Alles zum Spiel hier live in unserem M94.5-Ticker für euch zum Mitfiebern und Mitlesen.