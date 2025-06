Ein kleiner “Mädchen-Traum”

Caitlin Dalton im Sound of Munich Interview

/ Hanna Kostenko / Bild: Nathalie Forest

Sie hat australischen Wurzeln, ist im Ruhrgebiet aufgewachsen, aber ihr Zuhause hat sie hier in München gefunden. Im Sound of Munich-Interview hat uns Caitlin Dalton über ihren musikalischen Style, ihren Song “Hey Mrs. Therapist” und ihre Erinnerungen an die erste Single “Love” erzählt.

Caitlin hat jahrelang als Krankenschwester gearbeitet, aber irgendwann hat sie gemerkt, dass sie studieren will. Deswegen hat sie sich entschieden, nach München zu kommen. Seit neun Jahren wohnt sie hier schon und macht Musik. Caitlin Dalton singt laut, ohne Tabus und immer direkt. Aber auch oft mit Humor!



Caitlin Dalton im Sound of Munich Interview mit Naïm Schleicher

Rock im Herzen

Mit Musik beschäftigt sich Caitlin seit ihrer Kindheit. Zuerst kam Klavier, irgendwann später noch die Gitarre, und jetzt singt sie im Genre Pop-Rock. Sie könnte sich zwar auch in Styles wie Soul vorstellen, aber Rock hat den wichtigsten Platz in ihrem Herzen: Damit ist sie aufgewachsen und sie geht auch sehr gerne noch auf Rock-Konzerte.

Obwohl Caitlins Musik selbst nicht super-rockig ist, hört man auf jedem Fall ihren Rock-Einfluss. Damit hat sie am meisten Spaß, vor Allem wenn sie mit ihrer Band live auftritt.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Spotify. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Danke, Mrs. Therapist!

Am 30. Mai 2025 ist ihr neuer Song “Hey Mrs. Therapist” rausgekommen. Die Inspiration dafür war ihre Therapeutin, die ihr mit der Behandlung von Depression geholfen hat. Nach nem Studiums-Abbruch und dem Anfang der Corona-Pandemie hat Caitlin verstanden, dass sie Hilfe braucht. Deshalb hat sie sich für die Psychotherapie entschieden. Und das hat sich auch gelohnt: Caitlin Dalton geht es inzwischen wieder gut! Als Dank wollte sie sich eigentlich bei der Therapeutin melden – aber dann fand sies seltsam, ihr nach ein paar Jahren zu schreiben. Und ihre Musik wurde die Lösung.

Also hab´ ich gedacht, mach´ ich das einfach im Song-Form. Und das ist rausgekommen. Caitlin Dalton im M94.5-Interview

Raus kam dann die Single “Hey Mrs. Therapist” – ein etwas anderes “Danke”.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Die musikalische Vergangenheit

Die erste Single der Sängerin “Love” ist noch 2020 rausgekommen. Den ersten eigenen Song aufzunehmen war für sie schon aufregend. Das war auch das erste Mal im Studio, erinnert sich Caitlin Dalton. Die Song-Produktion war für sie einfach, der Release-Prozess dafür um so überfordernder. Trotz Schwierigkeiten hat es ihr aber viel Spaß gemacht.