Etwas lautere Elefanten

ELEPHANTS IN SILENT ROOMS IM SOUND OF MUNICH INTERVIEW

/ David Lyon / Bild: Daniel Forndran

Mit melancholischer Verträumtheit und atmosphärischen Klängen sind Elephants in Silent Rooms auf bestem Wege, ein kleines Revival der Psychedelic Rock-Szene der 70er zu starten. Im Sound of Munich-Interview haben sie von ihren Inspirationen, künstlerischen Experimenten und ihrer vergessenen, ursprünglichen Band erzählt.

Vor ihrer Reunion als Elephants in Silent Rooms haben Adrian, Andi, Aaron und Kevin bereits während ihrer Schulzeit zusammen musiziert – auch wenn sie darüber lieber nicht mehr so viel erzählen wollen. Mit ihrem ersten Album Generations konnten sie sich 2020 dann aber fest in der Szene des Modern Psych Revival etablieren.



Elephants in Silent Rooms im Sound of Munich-Interview mit Constantin Klemm

Vibes der 70er in moderner Verpackung

Auch wenn sie erstmal viel moderner wirken, ist die melancholische Verträumtheit ihrer Songs eindeutig ein Produkt der klassischen Psych-Rock Zeit der 70er. Trotzdem ist ein starker Einfluss von modernen Psychedelic Bands wie Tame Impala oder den Temples spürbar. Die schwimmenden Gitarrensounds und Orgeln des Psych-Rock treffen auf moderne Ideen aus der Popmusik und schaffen etwas ganz Neues.

“Es ist auf jeden Fall eine Melange von allem. Es ist jetzt nie der Drang da gewesen, wir wollen jetzt die zweiten Pink Floyds sein, oder so. Sondern es sind eher die Einflüsse, die von allen zusammenkommen.” Elephants in Silent Rooms

Motive wie die Angst vor dem älter werden, moderne Tragödien oder Nostalgie prägen ihre Texte und runden das Feeling der Songs ab.

Eine kleine Auszeit

Mit ihrem Album Generations bescheren die Elephants den Hörer:innen eine knapp zwanzigminütige Auszeit von den Irrungen und Wirrungen der Außenwelt in unserem Leben. Die Songs sind verschieden genug um nie langweilig zu werden, behalten aber trotzdem alle den Vibe, den man erwartet.

Einfach mal hinsetzen, Kopfhörer aufsetzen, und die Elephants anmachen. Nach wenigen Minuten ist jede vorherige Sorge und jeder Gedanke einfach weg und man findet sich in einer ganz eigenen Welt wieder. Visuell schafft es das Video zum Song Downright Lies es, genau dieses Gefühl mit Hilfe von KI-generierten Bildern zu vermitteln.

Persönliche Texte zu Universellen Themen

Die Texte ihrer Lieder beschäftigen sich mit Themen, die jede:r vermutlich nachvollziehen kann. Dennoch bringen die Elephants immer ihre eigenen Sichtweisen mit ein. Dabei ist es ihnen wichtig, dass ihre Songs nicht nur melancholisch wirken: Auch auf das Positive muss zurückgeblickt werden.