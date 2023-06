Musikalische Therapie

MIRIAMALISA IM SOUND OF MUNICH INTERVIEW

/ David Lyon / Bild: Benji Reinhardt

Mit Musik zur eigenen mentalen Gesundheit. Miriamalisa verarbeitet in ihren Songs ihre Vergangenheit, macht auf psychische Krankheiten aufmerksam und klärt darüber auf. Im Sound of Munich-Interview hat sie die Hintergründe ihrer Musik erklärt und uns einen Ausblick in ihre musikalische Zukunft gegeben.

Ihre Anfänge machte Miriam Zaki, die als Musikerin als miriamalisa bekannt ist, mit dem Covern von diversen bekannten Songs. Kurz darauf folgten dann ihre eigenen, englischsprachigen Lieder. Mit ihrer Single “gaslight” hat sie sich dann aber doch in den Deutsch-Pop gewagt. Das geplante Album mit dem Titel “Auch das geht Vorbei” lässt uns vermuten, dass sie da auch erstmal bleibt.

miriamalisa im Sound of Munich Interview mit Maja Aralica

Text mit Musik

Für miriamalisa steht der Text im Vordergrund, die Musik kommt erst im Nachhinein zur Untermalung des Gesungenen. Deshalb sind ihre Songs alle sehr persönlich, immerhin basieren sie auf ihren Gefühlen und Erfahrungen aus einer schweren Beziehung. Ihr kommendes Album soll sich allein um das Thema mentale Gesundheit drehen. Dabei will sie mit ihren Texten zeigen, dass es auch bergauf gehen kann.

Aus dem anstehenden Album “Auch das geht Vorbei” sind die Singles “gaslight”, und “golden” bereits veröffentlicht, die EP soll Ende des Jahres endgültig erscheinen.

Mit Musik zur Aufklärung

Den immer noch zurückhaltenden Umgang mit psychischen Problemen findet Miriam unverständlich, da sie in unserer Gesellschaft ja ein bekanntes und verbreitetes Thema sind.

So viele Leute kennen das alles, aber die wenigsten reden darüber. Es sollte so normal sein, darüber zu reden, wie wenn man sich ein Bein gebrochen hat. miriamalisa

Der Name ihrer Single “gaslight” soll Leute dazu ermuntern, sich genauer zu diesem Thema zu informieren. Gaslighting bezeichnet das emotionale Manipulieren der Opfer durch Anlügen, Einschüchtern und Anzweifeln. Wenn jemand aufgrund dieses Liedes nach einer Erklärung davon sucht und sich mit der Thematik genauer befasst, hat sie ihr Ziel erfüllt.

Selbstüberwindung auf der Bühne

Nachdem sie lange Zeit Angst hatte, mit ihrer Musik aufzutreten, hat sie letztendlich doch den Sprung auf die Bühne gewagt. Mittlerweile konnte sie nicht nur auf verschiedensten Stages performen, sondern stand über das Gong 96.3-S-Bahn Casting auch schon in den öffentlichen Verkehrsmitteln auf der Bühne. Ihr Tipp um Bühnenangst zu überwinden: Auftreten und sich darauf einlassen.