E-Sports, Eishockey Deutschland Cup und Nachwuchssportler:innen

Bewegungsmelder vom 10.11.25

Darum geht es diese Woche im Bewegungsmelder:

Verzicht bei Nachwuchssportler:innen – Worauf müssen Nachwuchssportler:innen verzichten und ist Verzicht immer negativ?

– Worauf müssen Nachwuchssportler:innen verzichten und ist Verzicht immer negativ? E-Sports – Was ist dran am Stereotyp der zockenden Jugend? Schlagen Computerspiele den Sport als Freizeitaktivität?

– Was ist dran am Stereotyp der zockenden Jugend? Schlagen Computerspiele den Sport als Freizeitaktivität? Eishockey Cup 2025 – Lars berichtet von seinen Erfahrungen beim Turnier in Landshut

Moderation: Marie-Noelle Svihla & Finn Weber

Redaktion: Lars Willeitner, Marie-Noelle Svihla, Mark Bruselnitskiy, Julius Riedel

RvD: Victoria Moser

Sendeleitung: Lars Willeitner

