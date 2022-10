Die M94.5-Pralinenschachtel – Das Unterhaltungsressort

/ Natan Bilga und Sebastian Bergsteiner / Bild: M94.5

Prominews, Comedy oder doch einfach nur spannende Gespräche? Dir ist nicht klar, was zum Fick ein Unterhaltungsressort eigentlich macht (sorry für die Wortwahl!) und wie man es am besten füttert? Hier sind die wichtigsten Fragen und Antworten!

Hallo!

Hey, na?

Na, was macht ihr denn jetzt?

Alles, was unterhält! Absurde Alltagssituationen und politische Satire eingebettet in Hörspiele, Collagen, Reportagen, verrückte Interviews, spaßige Spiele oder Moderationstexte: Komm zu uns und alles, was Spaß macht, ist erlaubt und sogar mehr *zwinkert, weiß aber nicht, worauf er/sie damit anspielt.

Sie sehen: Das Unterhaltungsressort ist wie eine Schachtel Pralinen, Süß und manchmal ist auch Alkohol dabei.

Klingt cool, wo kann ich das dann machen?

Platz dafür ist in unseren drei Sendungsformaten:

Das Katerfrühstück läuft jeden Samstag von 11-13 Uhr und ist für alle da, die am Vorabend Spaß hatten und für wirklich frühe Morningshows vor elf nicht fit genug waren

Late Night 089 ist unser Satireformat, das euch an jeden ersten Freitag im Monat die wichtigsten Gschichten aus München für München präsentiert

Der Katzenkampf ist unser Format für die Stefan Raabs unter euch (falls du das liest, Stefan, bewirb dich!) Hier treten M94.5 Stars in epischen Duellen gegen Münchner Promis an

Ohne das Katerfrühstück wäre ich heute Kanzler! Armin Laschet

Wow, so viele tolle Sendungen! Was muss ich dafür mitbringen?

Regenjacke, wetterfeste Schuhe, und gute Laune. Vor allem Letzteres. Denn, wenn du Lust hast, dich kreativ auszuleben, reicht uns das völlig. Außerdem solltest du etwa drei bis fünf Stunden Zeit in der Woche entbehren können – vor allem Donnerstags zwischen 20 bis 22 Uhr solltest du am besten Zeit für unsere gemeinsame Sitzung haben.

Blabla langweilig so viel Text, hier ein lustiges Video zur Ablenkung!

Wird das Unterhaltungsressort mich glücklich machen?

Ja, genauso glücklich wie ein Apfelkuchen bei Oma, ein Lottogewinn an regnerischen Tagen oder das eine Mal, als dein Crush auf deine Story reagiert hat. (Bleib dran, Champ!)

Ihr seid doch lustig, erzählt mal einen Witz!

Nein.

Das Unterhaltungsressort bei M94.5

Das sagen unsere Alumni