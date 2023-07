Die Nymphenburger Trekkies on tour

/ Luis Kirchner / Bild: shutterstock/Triff

Für einen Tag werden zwei Studenten zu Detektiven und lösen einen kniffligen Fall im Nymphenburger Schlosspark. Das ist Teil einer kreativen Stadtführung, bei der sie sich per WhatsApp mehr oder weniger erfolgreich durch das Gelände leiten lassen.



Das Abenteuer der Nymphenburger Trekkies

Nymphenburg: Idylle, beschauliche Schlösschen, weitläufige Parkanlagen. So kennen es die Münchner:innen. Doch etwas stimmt nicht an einem sonst so gewöhnlichen Tag im Juni. Zwei Banditen treiben sich auf dem Schlossgelände um. Ihr Ziel: das Porzellanmuseum mit seinen wertvollen Ausstellungsstücken…

So beginnt die Situation für Josh und mich, als wir eine Schloss-Rallye fürs Smartphone an jenem Tag im Münchner Sommer beginnen. Der Anbieter RyddleRallye bietet solche Touren in mehreren Städten in Deutschland und Österreich an. In München gibt es insgesamt zwei: in der Altstadt und eben unsere in Nymphenburg. Man benötigt keine App dafür, man sendet einfach einen Code an eine WhatsApp-Nummer und schon geht’s los. Zuerst müssen wir einen Teamnamen wählen: Schnell kommen wir auf den glorreichen Titel “Die Nymphenburger Trekkies”. Die Hinweise sind ziemlich multimedial: Bloße Textnachrichten wechseln sich mit Bildern, Sprachnachrichten und Karten ab.

Hin und wieder müssen wir auch Beweisfotos schicken, dass wir bestimmte Orte im Schlosspark gefunden haben:

Erfolgserlebnis 1: die Nymphenburger Trekkies vor der Zeus-Statue Erfolgserlebnis 2: die Nymphenburger Trekkies vor der Pan-Statue

Die Tour streut bei den Rätseln, die wir zu lösen haben, immer wieder ein paar Infos zu Nymphenburg und seinem Schlosspark ein. So erfahre ich zum Beispiel, woher das Schloss seinen Namen hat – Auflösung im Beitrag! Außerdem kommen wir an einige Orte, die man an einem normalen Rundgang womöglich nicht aufsuchen würde, wie die Amalienburg und die Große Kaskade:

Amalienburg Große Kaskade

Allerdings: Die Tour, die wir gebucht haben, heißt nicht ohne Grund “Randale im Schlosspark“. Ins Schloss selbst oder auch in die anderen Gebäude im Park kommen wir nicht.

“Eine Schönwettersache natürlich, muss man dazusagen.” Josh

An sich sind solche Rallyes nicht mit einer klassischen Führung zu vergleichen. Man kann sie eher als eine ganz andere Art der Urlaubsaktivität sehen – Student:innen, die in ihrer Freizeit ihre eigene Stadt damit erkunden, bleiben wohl eher die Ausnahme.

Preislich liegen die Touren beim Anbieter RyddleRallye zwischen 24 und 28 €. Das ist nicht ganz billig, allerdings gibt das Unternehmen als Vorteil an, dass jede Tour theoretisch mit unendlich vielen Teilnehmenden gebucht werden kann, sodass sich der Preis pro Person minimiert. Für größere Gruppen ist dieses Tourformat aber eher nicht praktikabel, war unser Eindruck: Auch bei einer normalen Schnitzeljagd rätseln in einer Gruppe von zehn Leuten wahrscheinlich nur drei.

Andererseits ist man zeitlich flexibel, sowohl was Startzeit, als auch die Länge der Tour betrifft: Wir, die Nymphenburger Trekkies, haben 2 Stunden, 25 Minuten und 15 Sekunden gebraucht.