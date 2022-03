Ausflüge rund um München

/ Elona Kalicanaj / Bild: M94.5 / Rosalie Röhr

Die Tage werden länger, die Sonne scheint, die Vögel zwitschern – der Frühling ist da. Diesen Sonnenschein könnt ihr nutzen, solange die Semesterferien noch andauern oder wenn ihr ab und zu ein Wochenende nichts vor habt. Wer in München lebt, hat nahezu unbegrenzte Möglichkeiten. Das sind unsere Ausflugs-Favoriten.

Mit der Sommerrodelbahn den Schliersberg runter

Nur etwa eine Stunde vom Münchner Hauptbahnhof liegt der Schliersee. Ab dem Bahnhof Schliersee könnt ihr dann – je nach Tempo – in unter einer Stunde die Schliersbergalm hochwandern. Der Weg nach oben lädt aber auch dazu ein, öfters mal ein Päuschen einzulegen und einfach den Ausblick zu genießen. Oben angekommen findet ihr eine kleine Gaststätte, in der ihr Pommes und Bratwurst mit Blick auf den See genießen könnt.

Die Aussicht auf dem Weg nach oben – Bild: Shutterstock / Herbert Kirchhofer

Nach der Pause geht’s auch schon wieder runter. Aber nicht einfach zu Fuß – die Schliersbergalm hat bei trockenem Wetter eine Sommerrodelbahn, die ihr für sechs Euro statt eures Abstiegs verwenden könnt. Das Tempo der Fahrt bestimmt ihr selbst. Die Rodelbahn führt durch den Wald des Schliersbergs und bietet einen atemberaubenden Ausblick auf den See und die Berge. Wer keine Lust auf die Rodelbahn hat, kann auch einfach die Bergbahn nehmen und dort die Aussicht genießen.

Eine Runde um den Eibsee

Am Fuß der Zugspitze liegt der Eibsee mit seinem türkisblauen Wasser und wunderschönen Wäldern. Auch hier kommt ihr mit der Regionalbahn von München bis nach Untergrainau, ab dort bringt euch der Bus zum Eibsee. Die Hinfahrt dauert insgesamt circa zwei Stunden, also solltet ihr früh losfahren.

Vom Eibsee aus hat man eine gute Sicht auf die Zugspitze – Bild: Shutterstock / Diogo Varajao

Der Rundweg um den See versorgt euch mit wunderschönen Szenerien und Aussichtspunkten. Eine Runde dauert etwa zwei Stunden. Hier solltet ihr auf jeden Fall eine geeignete Jacke dabei haben, weil es in dieser Region auch bei Sonne sehr schnell kalt werden kann.

Auf dem Eckbauer die Aussicht genießen

Etwa zwei Stunden von München liegt der Ort Garmisch-Partenkirchen. Von dort aus habt ihr unzählige Wanderrouten und Optionen, um einen Tag in der Natur zu genießen. Viele Inspirationen stellt der Ort sogar selbst auf der Website zur Verfügung. Eine schöne Route ist beispielsweise eine Wanderung auf den Eckbauer. Auch hier werdet ihr mit wunderschönen Szenerien belohnt. Der Weg nach oben dauert etwa anderthalb Stunden. Oben angekommen könnt ihr in der Gaststätte eine Mahlzeit genießen oder selbst etwas zum Picknicken mitbringen. Der Weg nach unten geht auch wieder zu Fuß oder mit der Eckbauerbahn.

Von dort oben seht ihr umliegende Wälder und Berge – Bild: Shutterstock / FooTToo

In Possenhofen den Sonnenuntergang anschauen

Nicht weit von München, am Starnberger See, befindet sich das Schloss Possenhofen. Hier hat Kaiserin Sissi zu ihrer Zeit gerne Urlaub gemacht und die frische Luft Bayerns genossen. Von München aus kommt ihr mit der S-Bahn bis nach Possenhofen und spaziert dann zu dem kleinen Schloss. Rein ins Schloss dürft ihr leider nicht, aber die Schlossanlage ist für Besucher zugänglich. Von dort aus führt ein schöner Weg entlang des Starnberger Sees. Die Gegend hier ist ruhiger als in Starnberg und man hat mehr Parkanlagen, um den See auch wirklich genießen zu können. Und nach einem Spaziergang könnt ihr dort auch gleich den Sonnenuntergang anschauen.

Den Tag am See entspannt ausklingen lassen – Bild: Shutterstock / Jenny Sturm

Tipps für einen gelungenen Ausflug

Diese Ausflüge sind alle mit den Regionalbahnen oder der S-Bahn zu erreichen. Das Bayern-Ticket ist da eine kostengünstige Option, um alleine oder zusammen mit Freund:Innen oder Familie einen Ausflug zu machen. Je mehr Leute ihr seid, desto günstiger wird das Ticket. Für die S-Bahn gilt ab einer bestimmten Uhrzeit oder an Wochenenden meist auch euer Studierendenausweis.

Die ausgewählten Routen sind relativ einfach und können auch mit Sneakern gelaufen werden. Wichtig ist, dass ihr euch etwas Gemütliches anzieht und genügend Wasser und Proviant einpackt. Also schnappt euch eure Freund:Innen und genießt einen Ausflug außerhalb der Stadt.