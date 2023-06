/ David Lyon

So schön es auch sein mag – beim Grillen im Sommer muss in München einiges beachtet werden. Wo in München am Besten gegrillt werden kann, und was dabei beachtet werden muss haben wir für euch zusammengefasst.

Die Tage werden länger, die Abende wärmer. Grund genug für viele Münchner, den Grillrost rauszuholen. Was aber, wenn weder Garten noch Balkon vorhanden ist? Dann trifft man sich eben in einer der ausgewiesenen Grillzonen, also den öffentlichen Plätzen in München auf denen gegrillt werden darf.

Mit Blick auf die Feldmochinger Skyline: Der Lerchenauer See

Grillplatz am Lerchenauer See / Bild: M94.5 / David Lyon

Der Lerchenauer See ist Teil der Münchner Dreiseenplatte, leicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen und meist schön ruhig. Und das Beste: Der Lerchenauer See bietet an seinem Südostufer eine wunderschöne Grillwiese mit genug Platz für jeden Grill.

Ein eigener Grill ist allerdings auch notwendig, Bodenfeuer sind verboten und öffentliche Grills werden nicht gestellt. Da sich der See vom Olympiazentrum aus gut mit dem Bus erreichen lässt, stellt das Mitbringen eines kleinen Grills aber kein Problem dar.

In Innenstadtnähe: Flaucher an der Isar

Isarufer / Bild: M94.5 / David Lyon

Okay, okay – der Flaucher ist wahrscheinlich DER Grill-Hotspot in München. Aber mit gutem Grund: An der Isar ist das Grillen nicht überall erlaubt – nur an gewissen ausgewiesenen Plätzen und auch dort nur auf Kiesbänken. Die Grillzonen ändern sich aufgrund der Dynamik der Isar ständig. Eigentlich müsste sich also an die aufgestellten Schilder gehalten werden, um die Zonen zu finden. Die Stadt München erleichtert euch die Suche mit der Isar-App. Dort werden jederzeit die aktuellen Grillzonen angezeigt und der eigene Standort kann leicht online geteilt werden.

Die Isar lässt sich sehr gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen, ein eigener Grill muss allerdings mitgebracht werden. Weil die ausgewiesenen Grillzonen relativ groß sind, findet man sehr leicht eine kleine, ungestörte Ecke.

Inmitten schön angelegter Natur: Der Rosengarten im Westpark

Grillplatz im Westpark / Bild: M94.5 / David Lyon

Wer etwas mehr unter Menschen kommen will, wird im Rosengarten auf jeden Fall glücklich. Im Park an der Westendstraße finden sich zwischen Blumenbeeten und angelegten Gärten auch einige Grillplätze entlang des Westparksees und an den Wiesen.

Ausnahmsweise stehen hier sogar Grillsteine, sodass es nicht notwendig ist, einen eigenen Grill mitzunehmen. Wir empfehlen es trotzdem, da sich viele kleine Grillplätze versteckt hinter Bäumen und Sträuchern finden lassen, sodass auch Privatsphäre absolut kein Problem darstellt.

Für Tage mit etwas mehr Freizeit: Der Langwieder See

Grillbereich an der Langwieder Seenplatte / Bild: M94.5 / David Lyon

Genau zwischen den Ufern des Langwieder- und Lußsees findet sich eine Grillzone etwas außerhalb der Stadt. Eine praktische Anfahrt ist durch den Badebus zwischen der S-Bahn in Lochhausen und der Langwieder Seenplatte gesichert, vom Parkplatz lässt sich der Grillbereich am Ostufer des Langwieder Sees schnell erreichen.

Durch seine Nähe zu gleich zwei Seen (oder drei, wenn man den kurzen Spaziergang zum Birkensee auf sich nimmt) bietet sich dieser Grillplatz definitiv für einen Tagesausflug an – es finden sich hier unter anderem auch Beachvolleyballfelder und ein Minigolfplatz.

Was beim öffentlichen Grillen zu beachten ist

In den Grillzonen ist nur die Nutzung von Holzkohle oder Gasgrills erlaubt. Gerade zu trockeneren Zeiten kann der Funkenflug schnell zu Feuern auf Wiesen oder in Bäumen führen, daher ist es immer wichtig, vorsichtig zu sein und sich möglichst von hohem, trockenem Gras fernzuhalten. Nach dem Grillen sollte die Glut vollständig gelöscht werden.

Natürlich sollte alles an Abfall mitgenommen werden, aber besonders Glasflaschen können für Brandgefahr sorgen. Die meisten Grillplätze bieten sowohl Mülleimer als auch Sammelbehälter für Grillasche und Kohle. So wird der Grillspaß umweltverträglicher!