/ Marlene Schinkel

Jeder Mensch lebt sein eigenes Leben und das gleichzeitig mit unzähligen anderen. Tag für Tag betreiben wir People Watching, ohne zu wissen, was sich im Leben der Menschen um uns herum wirklich abspielt. Meistens jedenfalls. Manchmal jedoch schnappt man in einer Kneipe oder Bar zufällig ein Gespräch zwischen Fremden auf. Gespräche, die nie für die eigenen Ohren bestimmt waren und von denen man sich trotzdem nicht losreißen kann. Genau dieses Gefühl vermittelt Christoph Ottos Film “Die Ballade von Mittwoch auf Donnerstag”.

In einer einzigen Nacht von Mittwoch auf Donnerstag entfalten sich an den unterschiedlichsten Orten einer Stadt unzählige Gespräche. Der Film begleitet eine Vielzahl von Geschichten in den Kölner Straßen: von Begegnungen in Kneipen, Bars und Shishabars über erste Dates bis hin zu Freundschaften, die auseinanderbrechen. Je weiter die Nacht voranschreitet, desto mehr Alkohol fließt und desto wilder die Diskussionen. Dabei treffen unterschiedliche Ansichten aufeinander, manchmal respektvoll, manchmal unversöhnlich – wie das echte Leben eben.

Bild: FILMFEST MÜNCHEN

DÉJÀ-VU-FEELING

Was den Film ausmacht ist, dass es sich so echt anfühlt. Diese Ehrlichkeit vermisst man manchmal in Film und Fernsehen. Es gibt keine Beschönigung und auch kein Happy End. Wie oft gibt es das schon im echten Leben? Gerade deshalb entfaltet der Film eine besondere Wirkung. Viele Szenen lösen ein Déjà-vu-Gefühl aus, weil sie so vertraut wirken. Es sind Momente, die man selbst erlebt hat oder von denen Freunde und Bekannte erzählt haben. Die Figuren und ihre Gespräche wirken nie konstruiert, sondern Ausschnitte aus einem Leben, das sich genau so jeden Tag irgendwo abspielen.

HARTE REALITÄT

Der Film spiegelt zugleich die politische Realität unserer Gegenwart wider. Die Figuren sprechen über den Nahostkonflikt, den Krieg in der Ukraine und innenpolitische Themen wie steigende Mieten, Wahlergebnisse oder die Flutkatastrophe im Ahrtal im Jahr 2021. Auch der ein oder andere Ost-West-Witz fehlt nicht. Die verschiedenen Dialekte verleihen den Dialogen dabei zusätzliche Authentizität und lassen die Figuren umso glaubwürdiger wirken. Ein Film, der immer wieder Klischees bricht, aber auch nicht davor zurückscheut, sie zu zeigen. Hierzu wirkt auch die Kameraeinstellung. Manchmal beobachtet man das Geschehen aus einer Ecke, direkt frontal oder auch durch eine Glasscheibe. Es ist so als wäre man live dabei.

“Wenn wir hier die Welt nicht zum Paradies werden lassen können, dann sollten wir sie wenigstens nicht zur Hölle machen.”

So zeichnet der Film ein treffendes Bild davon, wie wir denken, miteinander sprechen und unseren Alltag gestalten. Das gelingt ihm mit einem feinen Humor, der die Ernsthaftigkeit der angesprochenen Probleme nicht abschwächt, sondern sie vielmehr noch deutlicher hervortreten lässt.

IN VINO VERITAS

Im Wein liegt die Wahrheit. Dieses Sprichwort scheint auch für den Film zu gelten. Je später der Abend wird und je mehr Alkohol fließt, desto stärker fallen die Fassaden. Die Figuren zeigen ihre eigentlichen Persönlichkeiten, sei es beim Wiedersehen alter Freunde oder nach einem ersten Date. Gerade die Geschichte rund um die langjährige Freundschaft wirft eine Frage auf, die viele Menschen heute beschäftigt: Was passiert, wenn enge Freunde plötzlich völlig unterschiedliche politische Überzeugungen vertreten? Der Film gibt darauf keine einfachen Antworten. Stattdessen zeigt er, wie kompliziert solche Konflikte sein können.

FÖRDERPREIS

Für die fantastische und besonders poetische Umsetzung wurde Christoph Otto beim 43. FILMFEST MÜNCHEN 2026 mit einem der Förderpreise Neues Deutsches Kino in der Kategorie “Beste Produzentische Leistung” ausgezeichnet. Völlig zurecht. “Die Ballade von Mittwoch auf Donnerstag” gelingt es, den Alltag mit so viel Wahrhaftigkeit und Feingefühl einzufangen. Gerade in seiner Unaufgeregtheit liegt seine größte Stärke.

Der Film wurde im Rahmen des FILMFEST MÜNCHEN zwei Mal gezeigt und in der Filmreihe “Neues Deutsches Kino” vorgestellt. Am Freitag, den 3. Juli feierte der Film seine Weltpremiere um 21:30 im Astor Kino. Ein zweites Mal lief er am 4. Juli im City Kino.