Diagnose Patriarchat – Was bedeutet der Gender Health Gap für Frauen? 

Frauen werden in der Medizin oft übersehen – mit Folgen für Diagnose, Therapie und Forschung. In der neuen Folge der Fußnoten geht es um den Gender Health Gap aus der weiblichen Perspektive und warum sich das ändern muss.

Im Gesundheitssystem werden Frauen oft benachteiligt: Ihre Beschwerden werden klein­geredet, Diagnosen verzögern sich, Behandlungen sind nicht immer auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten und Forschung gibt es auch zu wenig. Diese geschlechterspezifischen Probleme sind Teil des sogenannten Gender Health Gap.

Was der Gap aus der weiblichen Perspektive bedeutet, warum er existiert, und was getan werden kann, damit sich was ändert, darum geht es in dieser Fußnotenfolge.

Dafür sprechen wir mit Susanna Koussouris vom Zentrum für Frauengesundheit in München, mit Prof. Dr. Ute Seeland, Fachärztin für Innere Medizin, die die erste Professur für geschlechtersensible Medizin in Deutschland innehat, sowie mit Prof. Dr. Céline Miani, Professorin für Sozial- und Gender-Epidemiologie.

Moderation und Skript: Emma Fink, Mira Finger

Redaktion: Maxim Nägele

Schnitt, Postproduktion und Sendeleitung: Mona Wölpert

