Jung und politisch aktiv – Wie sieht ein Tag am Wahlstand aus?

Zwischen Idealismus und harter Realität: Was treibt junge Menschen an, bei Wind und Wetter Wahlflyer zu verteilen – ohne Bezahlung, aber mit viel Überzeugung? Eine Reportage über junges Engagement und den teils rauen Alltag am Infostand.

Wochenlang haben sie Plakate geklebt, Flyer verteilt und unzählige Diskussionen geführt: Junge Wahlkampfhelfer:innen, die sich während des Bundestagswahlkampfes für ihre Parteien engagiert haben. Jetzt ist die Wahl vorbei, das Engagement bei vielen Menschen vergessen und andere Themen rücken wieder in den Vordergrund – Zeit sich das Ganze einmal in Ruhe und mit Abstand anzuschauen.

Was motiviert junge Menschen, sich über die Stimmabgabe hinaus zu engagieren? Wie sieht eigentlich die Arbeit am Wahlstand aus? Und wie gelingt es ihnen, sich im direkten Straßenwahlkampf zu behaupten?

In dieser Fußnotenfolge begleiten wir Nachwuchspolitiker:innen im Wahlkampf in Bayern und werfen einen Blick hinter die Wahlstände der großen Parteien.

Moderation und Skript: Lena Rajewski

Redaktion und Interviews: Mira Finger, Lena Rajewski

Schnitt: Mona Wölpert, Lena Rajewski

Produktion und Sendeleitung: Mona Wölpert

Bei den Fußnoten nähern wir uns zusammen mit spannenden Interviewgäst:innen und Expert:innen gesellschaftlichen oder politischen Themen an, die diese Woche zu kurz kamen. Wir beleuchten Hintergründe, zeigen unterschiedliche Perspektiven auf und sprechen mit Betroffenen – statt nur über sie zu berichten. Die Fußnoten gibt es überall, wo es Podcasts gibt!

