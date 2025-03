Der Klang von einem melancholischen Rausch

/ Maxim Nägele

Die Band “Hallway” mischt seit 4 Jahren in der Münchner Indie-Szene mit. 2023 wurden sie von der Feierwerk Fachstelle Pop zur “Münchner Band des Jahres” gewählt. Im Interview erzählen die Lead-Sängerin Alma, die Saxophonistin Zoë und die Gitarristin Kathrin was ihren Sound inspiriert und wie man zu sechst einen Song komponiert.



Band Hallway Interview mit Jonathan Heck

Die sechsköpfige Band hat 2024 ihre erste EP namens Hallway veröffentlicht. Ihr Sound scheint sich ständig zu wandeln, auf ihren Live-Konzerten spielen sie oft unveröffentlichte Musik oder alternative Cover von ihrer EP. Auch wenn man ihren Musikstil nicht ganz einem Genre zuordnen kann, klingen ihre Songs wie eine Mischung aus Indie-Rock und Shoegaze. So klingt auch ihr bisher bekanntester Song Compromise:

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Was den Sound von Hallway auch besonders macht ist das Saxophon – ein eher ungewöhnliches Instrument in rockigen Genres, das sich immer wieder in die trancehaften Melodien drängt. Die Band ist Teil des Münchener Musik-Labels “New Basement”, das häufig Events im Import Export organisiert. Doch als Vorband war Hallway auch schon auf kleiner Deutschland-Tournee. Ihren nächsten Auftritt hat die Band übrigens am 8. Mai 2025, im Import Export!