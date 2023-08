/ M94.5 Praktikant:innen / Bild: Amelie Amei Kahn-Ackermann

Indie-Soul Künstlerin Anna Hauss geht in ihrer Musik auf Fragen des Lebens ein: Wann ist der richtige Moment, etwas zu beginnen? Was kommt als nächstes? Und warum können wir alle nicht besser kommunizieren, was wir wollen?

Wie genau sich das in ihrer Musik widerspiegelt und welche Erfahrungen Anna außerdem im Laufe ihrer musikalischen Laufbahn gemacht hat, erfahrt ihr in unserem Exklusivinterview.