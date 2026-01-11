Der frühe Hahn fängt drei Punkte?

/ Lars Willeitner / Bild: EHC Red Bull München / CityPress

Am 39. Spieltag der Penny DEL-Saison 2025/26 begrüßt der EHC Red Bull München die Iserlohn Roosters im SAP Garden. Um 16:30 Uhr startet die Partie zweier Teams, die den heutigen Sieg auf ihrem Punktekonto benötigen.

Im letzten Aufeinandertreffen im November konnten die Roosters das Eis als Sieger verlassen. Sie gewannen 3:1 gegen die Münchner. Und auch insgesamt geht es für die Iserlohn Rooster im Moment bergauf: Drei der vier Spiele im Januar konnten sie für sich entscheiden. Eine wichtige Entwicklung und zusätzlicher Ansporn für das heutige Match, um sich von Tabellenplatz 12 weiter nach oben zu arbeiten.

Einer könnte ihnen jedoch den Strich durch die Rechnung machen – der EHC Red Bull München. Auch die Mannschaft von Oliver David ist am heutigen Nachmittag auf einen Sieg angewiesen, um möglicherweise auf Platz 2 der Tabelle vorzurücken. Der Start ins neue Jahr verlief recht ausgeglichen für den EHC Red Bull München: Zwei Siege und zwei Niederlagen sind die bisherige Januarbilanz. Heute sollen vor ausverkauftem Publikum die Geschütze ausgefahren werden, um die drei Punkte in München zu behalten.

Revanchiert sich der EHC gegen Iserlohn oder fahren die Roosters triumphierend nach Hause? Das und mehr erfahrt ihr hier, im M94.5 Live-Ticker: