Das Wiesn-Frühstück

/ Annika Frenck / Bild: M94.5/Franziska Sprinzl

Das Katerfrühstück von M94.5 liefert dir alles an Unterhaltung, was du brauchst. Aktuelles Zeitgeschehen, absurde Situationen und ab und zu die wirklich wichtigen Themen unserer Zeit. Stay hydrated, stay entertained, stay katerfrühstücked!Das Katerfrühstück von M94.5 liefert dir alles an Unterhaltung, was du brauchst. Aktuelles Zeitgeschehen, absurde Situationen und ab und zu die wirklich wichtigen Themen unserer Zeit. Stay hydrated, stay entertained, stay katerfrühstücked!

Ihr schafft es heute nicht zur Wiesn? Kein Problem! Unsere Moderatoren Bastian Hieber und Finn Weber bringen das Oktoberfest zu euch nach Hause. Der Sommer ist vorbei, also jetzt geht’s in die Winterschlafzeit… oder wir machen einen Podcast. Bis wir uns Wiesn sehen gibts hier erstmal mehr zur Wiesn Wg aus dem Himmel, wait Höhle, und Ein-Tracht-München! Nichts desto trotz ist gerade Italiener Wochenende während der Wiesn. Und jeder weiß: Wiesn-Zeit ist schönste Zeit.