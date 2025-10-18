Das Kater-Miau-Frühstück Miau!

/ hannafr / Bild: M94.5/Franziska Sprinzl

Das Katerfrühstück von M94.5 liefert dir alles an Unterhaltung, was du brauchst. Aktuelles Zeitgeschehen, absurde Situationen und ab und zu die wirklich wichtigen Themen unserer Zeit. Stay hydrated, stay entertained, stay katerfrühstücked!

Unsere Moderator:innen Finn Weber und Hanna Fritz haben Miauzigen Spaß mit dem Kater-Miau-Frühstück dieser Woche. Aber keine Sorge bei uns gibt es natürlich keine vegetarischen Schnitzel oder Würste Miau, das wär ja Verbraucherschutz irgendwas Miau Verletzung. Dafür gibt es ganz leckere Teebeutel. Mhhhh… Wenn ihr Miau jetzt auch Lust habt bei so einem Spaß mitzumachen, könnt ihr euch bei uns sogar bewerben. Bei miautzigen Fragen steht euch unser professioneller Life Coach Hanna zur Verfügung. (Alle Angaben ohne Gewähr) Auch die drei Fragezeichen haben es trotz starker Rückenschmerzen in dieses Katerfrühstück geschafft. Bestimmt, weil sie unsere Tipps für einen guten Lebensabend befolgt haben.

