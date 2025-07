Das KATATERFRÜHSTÜCK

/ Stella Feitelson / Bild: M94.5/Franziska Sprinzl

Das Katerfrühstück von M94.5 liefert dir alles an Unterhaltung, was du brauchst. Aktuelles Zeitgeschehen, absurde Situationen und ab und zu die wirklich wichtigen Themen unserer Zeit. Stay hydrated, stay entertained, stay katerfrühstücked!

Das Katerfrühstück ist am 05.07.2025 mal beim Wort genommen, nach dem Sendergeburtstag gestern sind unsere Moderator:innen Hanna und Florim vielleicht ein bisschen weniger erholt als normalerweise. Trotzdem gehen sie im Studio steil mit krassen Beiträgen über Hochzeitssehnsucht, Kindheitshelden und Birkenstocks mit Vorbelastung. SO läuft die Nase! Das sagt man doch so oder war das Sprichwort jetzt falsch? Mehr dazu im Katerfrühstück dieser Woche 😛