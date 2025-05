Das Champions League Finale mit weniger Bewegung 

/ larsw und heinrichnn / Bild: M94.5 / Lars Willeitner

Konsolensport in München: Hier rollt wegen des Champions League Finales nicht nur der echte Ball, auch im Konsolen Spiel EAFC25 (ehemals FIFA) stieg am Mittwochabend das Finalturnier.

Etwas abgelegen, hinter einem Amazon Paketlager in Daglfing, befinden sich die Eisbach Studios. Dort fand das eChampions League Finale 2025 statt. In dem Spiel EAFC25, dem Fußball Simulator auf der Playstation, haben sich 8 junge Männer um ein Preisgeld von 75.000€ gemessen. In einer KO-Runde ab dem Viertelfinale spielten die Spieler gegeneinander – wer gewinnt kommt eine Runde weiter.

Titelverteidiger aus Deutschland

Jonas „Jonny“ Wirth, der beim VFL Bochum unter Vertrag steht, ist der amtierende Sieger. Trotzdem wurden ihm im Voraus unter anderem von Fußball Legende Ruud Gullit, welcher als Co-Kommentator und Botschafter vor Ort war, nur Außenseiterchancen eingeräumt.

Das Event ein voller Erfolg

Fans und Medien aus aller Welt reisten nach München, um bei diesem Event dabei sein zu können. Dabei erwarteten sie teils sehr eindeutige, aber auch sehr packende und spannende Spiele. Titelverteidiger “Jonny” musste bereits nach dem ersten Spiel und einer deutlichen 8:4 Niederlage gegen den Spieler Marley die Koffer packen. Ebenfalls von der Partie waren die beiden Favoriten Emre Yilmaz und Anders Vejrgang. Letzterer stand seit Beginn seiner Laufbahn auf Grund seines Verhaltens auf und neben dem Platz häufig in der Kritik und konnte dies an jenem Abend wieder bestätigen. Zufällig neben mir und meinem Kollegen im VIP-Bereich sitzend, beschimpfte er seinen Trainer und seine Familie und weigerte sich den Anweisungen des Personals zu folgen. Auch seine Form war nicht die allerbeste. Er erreichte zwar das Finale, tat sich aber in jedem Spiel sehr schwer. Im Finale unterlag er dann Konkurrent Yilmaz mit 2:1, welcher später seinen Sieg so kommentierte:

eChampions League Gewinner Emre Yilmaz nach seinem Sieg

Am Ende also ein verdienter Sieger, der jetzt eine ganz besondere Verbindung zur Stadt hat.

Bild: M94.5 / Lars Willeitner

Viel Interaktivität für die Zuschauer:innen

In der Eingangshalle der Eisbach Studios waren gleich mehrere Sitzfußballplätze, Konsolen und Trikots sowie der Originale Champions League Pokal aufgebaut. Zudem waren Ehrengäste wie die niederländische Fußball Ikone Rudd Gullit oder Zé Roberto vor Ort. Fotomöglichkeiten gab es mit den Stars des Abends ebenfalls. Also ein rundum gelungenes erstes (e)Champions League “Finale”, mit dem Spirit des Kommenden!

Am Samstag steigt dann das Finale der Champions League im physischen Fußball – anstatt in den Eisbach Studios dann in der Allianz Arena.