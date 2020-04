Risiko in Zeiten von Corona

/ Johanna Schallermayer / Bild: Paranyu / Shutterstock.com

Bei dem Wort Risikogruppe denken viele von uns erstmal an die Generation Ü60. Aber nicht nur ältere Mitbürger gehören, wegen ihres schwächer werdenden Immunsystems zur Risikogruppe, sondern auch Menschen mit Vorerkrankungen. Dazu gehören Erkrankungen des Herzens, der Lunge, Menschen mit Krebserkrankung oder auch Diabetespatienten. Viele von uns wissen jedoch gar nicht, welche körperlichen Einbußen diese Menschen zu Mitgliedern einer Risikogruppe machen und warum sie die Corona-Krise gefährdet.

Die meisten Menschen, die an Covid-19 erkranken, haben keinen schweren Krankheitsverlauf. Anders ist das bei Personen der Risikogruppe. Ihr Körper kann durch Vorerkrankung eine Virus-Erkrankung meist nicht effektiv bekämpfen und die Betroffenen werden schwer krank. Eine gesunde mit dem Corona-Virus infizierte Person hat meistens nur leichte Erkältungssymptome, während die Risikogruppe meist mit einer schweren Lungenentzündung zu kämpfen hat, die im schlimmsten Fall zum Tod führen kann.

Leben mit einer Krankheit und kämpfen gegen Covid-19

Katharina Eichner ist Musikmanagerin, 32 Jahre alt und lebt mit der Behinderung Spina Bifida. Dadurch hat sie eine starke Skoliose, bei der sich die Wirbelsäule verkrümmt. Auch sind ihre Organe anders im Körper angeordnet, unter anderem auch die Lungenmuskulatur. Deswegen beträgt ihr Lungenvolumen nur einen halben Liter. Das ist gerade ein Sechstel so viel Lungenvolumen wie bei einem gesunden Menschen. Nachts braucht sie deshalb eine Beatmungsmaschine. Durch die Behinderung macht Katharina Eichner schon eine normale Erkältung sehr zu schaffen. Seit 4 Wochen ist Katharina in freiwilliger Selbstisolation. Sie geht nicht einkaufen und verlässt nur selten das Haus. Ihre Familie und ihr Freund stehen ihr in dieser Zeit bei.

„Ich habe keine Angst weil ich glaube, ich schütze mich ausreichend, ich habe aber etwas Bedenken wie es in der Zukunft wird. Der Virus, der ist jetzt da, es gibt noch keinen Impfstoff – erst 2021 und ich habe deswegen einfach Bedenken wie mein ganzes Jahr ausschaut.“

„Wenn es provisorische Krankenhäuser bei uns geben wird und es nicht genügend Beatmungsgeräte gibt, werde ich die erste sein, die nicht mehr beatmet wird.“

Noch kann sich Katharina gut selbst schützen, doch sie macht sich Sorgen um die Zukunft und eine mögliche Erkrankung.

Katharina Eichner – Spina Bifida macht sie zur Risikopatientin.

Bild: Katharina Eichner

Nicht den Mut verlieren und für andere da sein

Ein weiteres Mitglied der Risikogruppe ist Helen Simon. Sie ist Dokumentarfilmregisseurin und 45 Jahre alt. Sie hat eine angeborene Immunschwäche mit dem Namen CVID. Helens Körper kann sich deswegen nicht gegen Bakterien und Viren wehren und sie erkrankt sehr schnell. Auch leidet sie durch ihre Immunschwäche an einer chronischen Bronchitis, weshalb ihre Lunge bereits stark angegriffen ist. Das Coronavirus ist sehr gefährlich für sie, denn im schlimmsten Fall würde sie eine Infektion nicht überleben. Seit 5 Wochen ist Helen deswegen in Quarantäne.

„Ich habe jeglichen näheren Kontakt abgebrochen […] trotz allem sind wir privilegiert. Wir leben in Deutschland in einer hochmodernen Gesellschaft im Vergleich zu anderen Ländern […] und am Ende des Tages werden wir es hinkriegen.“

Im Gegensatz zu Katharina hat Helen Angst, dass viele die Situation nicht ernst nehmen. Sie ist jedoch sehr dankbar, dass gerade jetzt so viel Solidarität herrscht und so viele Menschen sich an die Regeln halten – zum Schutz anderer. Für die Regisseurin steht jetzt auch besonders die emotionale Unterstützung im Vordergrund. Wenn man sich nicht durch körperlichen Kontakt nahe stehen kann, sollten Familie und Freunde trotzdem nicht aus den Augen verloren werden.

#Risikogruppe- Mehr als nur ein Hashtag

Auf Instagram sind unter dem Hashtag #Risikogruppe 4.646 Beiträge zu finden. Aber was bedeutet der Hashtag? Die Aktion möchte der gleichnamigen Gruppe eine Stimme und eine Plattform geben, denn es ist besonders für diese Menschen wichtig, die Maßnahmen zur Einschränkung des Virus einzuhalten.

Risikofaktor Immundefekt

Immunschwächen sind ein besonders häufiger Grund dafür, dass Personen zur Risikogruppe bei Corona gehören. M94.5 Redakteurinnen Janina Herberger und Annkathrin Stich haben festgehalten, was genau bei einer Immunschwäche im Körper passiert.

