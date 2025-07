/ Mona Wölpert / Bild: M94.5

In der Öffentlichkeit zu stehen, heißt meist mehr als nur Likes und Reichweite – vor allem für queere Creator:innen. Es bedeutet auch angreifbar zu sein, Verantwortung zu tragen und die Auseinandersetzung mit der eigenen Identität vor Publikum.

Zwischen Empowerment, öffentlichen Erwartungen und digitalem Gegenwind entsteht für queere Creator:innen und Influencer:innen ein Alltag, der oft mehr fordert als Zuschauer:innen auf den ersten Blick sehen.

Wie es ist, so sichtbar zu sein? Was passiert hinter der Kamera? Und inwieweit ist die Arbeit politisch? All das hört ihr in dieser Folge der Fußnoten.

Dafür sprechen wir mit Daniel aka @dailydanielo einem queeren Content Creator aus München.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Spotify. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Bei den Fußnoten nähern wir uns zusammen mit spannenden Interviewgäst:innen und Expert:innen gesellschaftlichen oder politischen Themen an, die diese Woche zu kurz kamen. Wir beleuchten Hintergründe, zeigen unterschiedliche Perspektiven auf und sprechen mit Betroffenen – statt nur über sie zu berichten. Die Fußnoten gibt es überall, wo es Podcasts gibt!

Immer donnerstags, überall wo es Podcasts gibt – lasst ein Abo da, um nichts mehr zu verpassen!