ANDERS AUF EINEN BLICK (14/07 – 20/07)

Wir Redakteur:innen von M94.5 arbeiten immer tagesaktuell. Über die Woche hinweg sammeln sich dabei sehr viele spannende Themen. Der neue Weekend-Newsletter soll die Wichtigsten auf einem Blick für euch zusammenfassen.

Hitzige Köpfe, Stresslevel pur, die Klausurenphase ist in vollem Gange. Das Wochenende ist der langersehnte Lichtblick, auf den wir alle gewartet haben. Füße hoch und entspannen. Und falls ihr diese Woche beim ganzen Lernen nicht mitbekommen habt, was alles so passiert ist: Hier der perfekte Recap, unser M94.5-Newsletter!

ALLES, WAS UNS DIESE WOCHE BEWEGT HAT

Der Bewegungsmelder auf M94.5 ist die sportlichste Stunde Münchens. Von den großen Hallen bis zu den kleinen Plätzen begleitet der Bewegungsmelder die Vereinswelt Münchens – mit Herz, Leidenschaft und dem Ohr am Puls der Stadt. Ob Basketball, Eishockey, Fußball oder American Football: Hier hört ihr Stimmen und Geschichten, die sonst keiner bringt. Kein Muskelkater, aber Gänsehaut garantiert!

Internationale Freiwillige helfen der Ukraine

Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine dauert inzwischen schon mehr als drei Jahre. Menschen haben dabei Vieles verloren. Auch ihr Zuhause. Die Organisation “Repair Together” will genau das wieder aufbauen. Freiwillige aus der ganzen Welt kommen in die Ukraine, um beim Projekt zu helfen. Im M94.5-Interview haben Helfer:innen über ihre Erfahrungen erzählt.

Nur die Spitze des Schneebergs

Das US-Hip-Hop-Duo Clipse, bestehend aus den Brüdern Malice (52) und Pusha T (48), veröffentlicht nach 16 Jahren wieder ein Album. Mit Let God Sort Em Out bricht das Duo nicht mit den Konventionen, die Clipse Anfang der 2000er groß machte: Disses gegen die erfolgreichsten Rapper auf Pharrell Williams produzierte Beats, Label-Dramen, Mode, Gott und ganz viele Anspielungen auf ein weißes Puder. Doch unter der Schneedecke ist noch viel mehr vergraben.

UNSER ALBUM DER WOCHE

Irgendwas Wichtiges habe ich noch vergessen. Da war was. Ach ja, das Album der Woche von der Band DaWarWas.

Von Auftritten in der Schule bis hin zu ihrem ersten eigenen Debütalbum “Kinderzimmer”. Diesen Traum erfüllt sich die Indie-Band und das, obwohl die fünf Bandmitglieder noch die Schulbank drücken. Dort wurde auch die Idee für die Band geboren. Ihre Musiklehrerin hat den Schüler:innen den finalen Push gegeben, ihr eigenes Ding zu machen. Heute ist diese Musik der perfekte Ausgleich zwischen Klausuren und Oberstufenstress. Die Texte sind persönlich und nahbar und tauchen in das Gefühlsleben des Erwachsenwerdens ein. Mit ihren Songs sorgen sie für heftig Stimmung auf Festivals wie dem GarNix, dem Zamanand oder heute Abend auf ihrer Release-Show im Lights of art/Intermezzo. Dort spielt die Band Songs aus dem neuen Album.

Fear of missing out? Keine Sorge hier könnt ihr in das Album reinhören.

MIT M94.5 DURCH DAS WOCHENENDE

Samstag: 20 Jahre Sommernachtstraum

Diesen Samstag verwandelt sich der Olympiapark wieder in ein Festivalgelände. Hier kann man nach einer stressigen Woche im Grünen abschalten oder sich doch lieber auf eine kulinarische Reise begeben und sich bei den Foodtrucks durchprobieren. Für Unterhaltung ist mit zwei Open-Air-Bühnen gesorgt. Der Abend endet mit einem bunten Knall: Das große Feuerwerk ist das Highlight. Los geht´s ab 16:00 Uhr. Eintritt kostet zwischen 38-52€.

Sonntag: Entdecke alte Schätze neu für dich beim Flohmarkt

Am Sonntag ab 14:00 Uhr öffnet der Krims & Krams Flohmarkt im Bahnwärter Thiel seine Pforten. In entspannter Umgebung mit musikalischer Begleitung von verschiedenen Artists nach Fundstücken stöbern. Nach der Schatzsuche mit Drinks und Snacks den Abend ausklingen lassen. Der Eintritt kostet 3,50€.

Sonntag: Open-Air-Konzert, umgeben von Blumen

Zum Ende der Theatersaison wird sich mit dem Open-Air-Konzert am Gärtnerplatz verabschiedet. Schnapp dir eine Picknickdecke, ein paar Freund:innen und mach es dir gemütlich. Für jeden ist etwas bei dem vielfältigen Programm des Musiktheaters dabei. Los gehts ab 19:30 Uhr und das Beste: der Eintritt ist frei!

UND SONST ?

Ich wünsche euch eine Portion Durchhaltevermögen. Nur noch eine anstrengende Woche mit (hoffentlich) den letzten Klausuren und Hausarbeiten und dann beginnt die beste Zeit des Jahres: SEMESTERFERIEN! Vielleicht segnet uns die Wetterfee dann auch wieder mit Sonnenschein. Bis dahin, haltet die Ohren steif. 🐰

GaLiGrü

Eure Lea 🤩