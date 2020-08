Cosmic Outsiders – aber musikalische Insider

/ Johanna Schallermayer

Mit den Psychic Markers durch die musikalische Klangwelt. Das neueste Mixtape „Blue Dreams, or Sucre De La Pasteque“ der Indietronikband aus London ist am 24. Juli erschienen. Im Videocall haben uns die Bandmitglieder Steven und Leon verraten, warum sie sich selbst als „Cosmic Outsiders“ bezeichnen und warum sie Instrumental-Musik so feiern.

„Maybe we use the cosmic thing as a bit of a cliché“

Der Mix aus Psychedelic, Electronic and Indietronic ist eine besondere Mischung. Aber bei Psychic Markers funktioniert sie. Die Jungs bezeichnen sich selbst als kosmische Außenseiter in der Musikwelt. Sie wollen einfach Musik machen, die so klingt, als käme sie von einem anderen Planeten. Und beim Anhören kommt man sich auch so vor, wie als hätte man die Erde schon längst verlassen.

Soundeffekte als Experiment

Die Psychic Markers lieben den Mix aus verschiedenen Instrumenten, Sounds und Stimmen. Diese Mischung sorgt dann aber für die Qual der Wahl. Welche Sounds schaffen es tatsächlich in das Mixtape? Die Jungs schreiben ihre Songs aus dem Bauch heraus und folgen immer einem bestimmten Vibe. Den kann man vorher nicht planen. Bei dem neueste Mixtape „Blue Dreams, or Sucre De La Pasteque“ hatten die Londoner Jungs kein Konzept, in Coronazeiten fehlten ihnen einfach die Inspiration. Sie wollten im Lockdown einfach Spaß haben und Neues ausprobieren.

Fleißig, fleißig

Das Mixtape ist aber nicht ihr einziges Werk 2020, denn die Jungs haben erst im Mai 2020 ihr Album „Psychic Markers“ veröffentlicht. Das Mixtape ist eine Art Bonus-Material zu diesem Album. Fun Fact: Die Platte ist nicht an einem Ort entstanden, der Lockdown hat dazu geführt, dass ein Teil in London und ein Teil in Paris produziert wurde.

Zukunftspläne?

Nach dem anstrengenden Jahr mit zwei Veröffentlichungen wollen die Psychic Markers jetzt erst einmal eine Pause einlegen. Wenn Corona es zulässt, gibt es aber vielleicht schon nächstes Jahr eine Tour. Nach dem regelrechten Produktionsmarathon wollen sie unbedingt wieder live spielen. Bis dahin reisen wir weiter mit ihnen durch die Sterne.