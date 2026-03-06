Bullen auf der Zielgeraden

/ Lea Steglich und markbr / EHC Red Bull München / City-Press GmbH

Es war einmal vor langer, langer Zeit oder genauer gesagt vor zehn Jahren als der EHC Red Bull München seine erste Meisterschaft gewann… Drei weitere Titel und eine neue Eishalle später trifft der EHC erneut auf den damaligen Finalgegner: die Grizzlys aus Wolfsburg.

Heimspiel im Münchner Eigenheim: Der SAP Garden empfängt an diesem Freitagabend die Grizzlys Wolfsburg. Für die Münchner geht es im viertletzten Spiel der Saison zwar nicht mehr um den Playoff-Einzug, bei den Grizzlys sieht das ganz anders aus: für den Tabellenachten ist noch alles drin.

Die Münchner kommen mit gemischten Ergebnissen aus den letzten Spielen: Auf ein starkes 4:2 im Derby in Augsburg folgte eine knappe 0:1-Heimniederlage gegen Köln. Auch in Iserlohn behielt der EHC die Oberhand und gewann mit 4:3. Mit zwei Auswärtssiegen im Rücken wollen die Münchner jetzt auch zuhause wieder punkten.

Ob das gelingt und was sonst noch wichtig ist – erfahrt ihr im M94.5-Liveticker.