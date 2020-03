Bücherwurm statt Serienjunkie

/ Johanna Schallermayer

März 2020, Corona zwingt uns immer mehr in die eigenen vier Wände. Auf einmal gibt´s extra Zeit daheim, weil soziale Kontakte vermieden werden sollen. Aber was tun mit der ganzen freien Zeit? Den ganzen Tag vor der Glotze hängen, scheint für viele die perfekte Lösung zu sein. Aber haben wir denn nichts zu lesen? Warum das Lesen in Zeiten von Podcasts, Netflix und digitaler Ablenkung an Bedeutung verliert und warum das in keinem Fall so bleiben darf: Ein Kommentar von Johanna Schallermayer.

Die Unverzichtbaren arbeiten rund um die Uhr, die anderen sind daheim im Homeoffice. Die Studenten hätten sich ihre Semesterferien bestimmt auch anders vorgestellt. Und die Schüler machen Homeschooling. Auch eine drohende Ausgangssperre schränkt die Freizeitmöglichkeiten nochmal deutlich ein. Ein typischer Abend läuft dann häufig wie folgt ab: Nach dem Abendessen chillen alle erstmal am Smartphone, bevor die Abendunterhaltung aus Netflix, Maxdome und Co. beginnt. Wo ist das „altmodische“ Buch hin? Heutzutage sitzt kaum noch jemand entspannt auf dem Sofa und erlebt Abenteuer auf weißem Papier. Aber warum ist das so? In Zeiten der Digitalisierung suchen immer weniger Menschen eine Bibliothek auf, nur der Unterhaltung wegen. Sind wir einfach nur zu bequem oder steckt vielleicht mehr dahinter? Es ist schade, dass wir uns diese Frage überhaupt stellen müssen. Wir alle sollten mehr lesen!

Retro ist in – Bücher sind out

Der Stummfilm feierte 2011 sein Comeback, Schlaghosen werden wieder beliebter und auch musikalisch greifen wir auf Altbewährtes zurück. Nur das klassische Buch erlebt kein wirkliches Revival. Dabei kann das Argument, auf lange Bewährtes zu setzen, genauso für das Buch gelten. „Zu teuer“, sagen einige. Doch die Mitgliedschaft bei einem beliebten Streamingdienst ist auch nicht viel günstiger. Zu schwer? Nun gut, es gibt viele andere moderne Formen des Lesens, wie beispielsweise das E-Paper. Über hundert verschiedene Texte und Bücher immer mit dabei und das Umblättern geht ganz lässig per Touchscreen. Hier ist das Buch in neuer Form wieder angesagt. Aber das echte Buchfeeling, das komtemplative Blättern in Seiten und der Geruch von gedrucktem Papier bleiben vollkommen auf der Strecke – und der Retrogedanke gleich mit.

Abenteuer unter der Decke

Als Kind war es doch das Spannendste, wenn man heimlich unter der Bettdecke noch bis spät in die Nacht mit Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews gruselige Abenteuer erlebte. Wie Heinrich Heine einmal sagte: „Von allen Welten, die der Mensch erschaffen hat, ist die der Bücher die Gewaltigste.“ Und heute? Muss jeder Text, den wir lesen eine wichtige Information enthalten. Kaum etwas wird einfach nur zur Unterhaltung gelesen. In Hugendubel und Co. stehen gefühlt mehr Ratgeber als Romane. Dabei ist das Entfliehen in phantasievolle Welten, fernab des Tagesgeschehens und der täglichen Realität, enorm wichtig. Nicht nur Kinder entwickeln dabei Phantasie. Auch Erwachsene können aus Büchern Kreativität und Anregungen schöpfen.

Lesen für die Ruhe

Warum entfliehen wir nicht häufiger mal der Welt der ständigen Erreichbarkeit und der Reizüberflutung? Lesen ist da die beste Möglichkeit. Wer ein Buch liest, liest nicht nur Worte. Er liest die Welt. Sich mal bewusst wieder Zeit zu nehmen, nicht am Abend bis spät am Handy hängen, sondern zum Einschlafen eine Kurzgeschichte genießen: Das alles kann helfen, sich mal bewusst abzulenken, zur Ruhe zu kommen und beugt vielleicht auch so mancher Schlafstörung vor.

Read and Chill statt Netflix and Chill

Für die ganz Romantischen unter uns noch ein Vorschlag mit einem kleinen Augenzwinkern: Wer von einem Filmabend mehr erwartet, als nur gemeinsam nach dem gelösten Tatort-Fall einzuschlafen, für den gibt es auch eine Lösung: Sich mal etwas gegenseitig vorlesen. Die Literatur hat schon einige interessante Bücher für die traute Zweisamkeit zur Auswahl. Das perfekte Beispiel ist hier Fifty Shades of Grey. Also ab aufs Sofa und einfach dem anderen beim Lesen zuhören.

Wer jetzt weniger Lust auf Handy, Fernseher und Co. hat und sich wieder als Bücherwurm etablieren möchte, findet hier eine Bestsellerliste der beliebtesten Bücher aller Zeiten. Also viel Spaß beim Schmöckern.