Blamage im SAP Garden

Unter den Augen von Ehrenpräsident Uli Hoeneß erleben die FC Bayern Basketballer am Freitag eine echte Blamage. Gegen die sowohl offensiv als auch defensiv starken Zalgiris Kaunas gibt es beim EuroLeague-Heimspiel in München absolut nichts zu holen. Im Gegenteil: die Bayern Basketballer werden mit 70:98 aus dem SAP Garden geworfen und zeigen die bis dato schlechteste Leistung der noch jungen Saison.

Nach einem sehr guten Start der Bayern können sich die Litauer bereits nach 5 Minuten absetzen und gaben die Führung auch nicht mehr her. Mit einer enormen Effizienz und einer fast noch besseren Defense war das Team von Tomas Masiulis auswärts eine Macht. Auch die aus Litauen angereisten Fans sorgen über die komplette Spielzeit für eine enorme Stimmung und ließen die Arena kochen.

Bayern in jeder Hinsicht unterlegen

Stoppen konnten das Team von Gordon Herbert die Litauer fast nur mit Fouls (insgesamt 46), die das Team aus Litauen in den Freiwürfen mit einer Quote von 88 Prozent verwerten konnten. Über die defensive Leistung von Zalgiris sagte ihr Trainer Tomas Masiulis in der Pressekonferenz nach dem Spiel folgendes:

„We did, I think, a good job in the defense. We knew that Bayern likes to run a lot so we didn’t let them run, and we didn’t let them take offensive rebounds. I think we did a good job and they took the state offensive rebounds, so that’s good.“

Zudem konnten die Litauer mit einer Quote von 58,3% weit mehr als die Hälfte ihrer Dreier-Würfe in zählbares umwandeln. Die Bayern hingegen strauchelten selbst bei ihren eigenen Freiwürfen, einzig Andi Obst konnte mit einem erstaunlichen Wurf beinahe von der Mittellinie einen Wow-Moment für seine Mannschaft erzeugen.

Gordon Herbert angeschlagen, genau wie seine Mannschaft

Bayern’s Trainer coachte das ganze Spiel mit einer FFP2-Maske und wirkte auch bei der abschließenden Pressekonferenz angeschlagen. Genauso wirkte auch die Leistung seiner Mannschaft. Er versuchte die Situationbei jener Pressekonferenz so zu erklären:

„First of all, congratulations to Zalgiris. Pretty simple, one team plays as a team, the other one didn’t. And the good thing is, from this game, is if we play like this, we’ll have one hero that came from here. We don’t play as a team. If we want to pledge individuals, we have zero chance. We don’t know if we lost that or if we’re going to get it to the floor.“

Zudem fügte er noch an, dass er “embarrased” sei, wie das Team heute aufgetreten ist. Ineffizient und mit zu vielen Individuellen Fehlern. Und das, obwohl man wusste, dass das Team aus Litauen bereits die beiden Giganten Fenerbace Istanbul und AS Monaco besiegen konnte. Trotzdem gaben die Bayern im Großteil des Spiels auch keine große Gegenwehr. Selbst die sonst so herausragenden Spieler Giffey, Obst und Rathan-Mayes konnten heute nicht ihre gewohnte Leistung abrufen.

Da ist Luft nach oben

Zusammengefasst: ein vollständig gebrauchter Abend für die Münchner, die nach dem überzeugenden Sieg gegen Hamburg am Sonntag im Liga-Duell gegen Bamberg ran müssen, bevor es am Dienstag in der EuroLeague wieder im SAP-Garden gegen Emporio Armani Mailand geht. Wenn sie in der EuroLeague weiter um den Titel mitspielen und das Ergebnis von heute vergessen machen wollen, braucht es jetzt also erstmal überzeugende Partien und am besten auch weitere Siege.