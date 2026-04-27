Der Bewegungsmelder vom 27.04.2026

Bälle und Tanzschuhe

27. April 2026 / / Bild: M94.5 / Marie-Noelle Svihla

Der Bewegungsmelder auf M94.5 ist die sportlichste Stunde Münchens. Von den großen Hallen bis zu den kleinen Plätzen begleitet der Bewegungsmelder die Vereinswelt Münchens – mit Herz, Leidenschaft und dem Ohr am Puls der Stadt. Ob Basketball, Eishockey, Fußball oder American Football: Hier hört ihr Stimmen und Geschichten, die sonst keiner bringt. Kein Muskelkater, aber Gänsehaut garantiert!

Der Bewegungsmelder vom 27.04.2026

Darum geht es diese Woche im Bewegungsmelder:

  • FC Bayern Frauen vs. FC Barcelona – Wie hat Ludwig das Champions League-Spiel vor Ort erlebt?
  • Tanzkurs in der Pinakothek – Hier könnt ihr kostenlos tanzen lernen
  • FC Bayern Basketball vs. Rostock Seawolves – Live aus dem BMW Park zugeschaltet

Moderation: Lea Steglich & Lars Willeitner

Redaktion: Ludwig Weitl, Ella Butz, Mark Bruselnitskiy, Johanna Kopp

RvD: Victoria Moser

Sendeleitung: Lea Steglich

Der Bewegungsmelder läuft jeden Montag von 19 bis 20 Uhr live auf M94.5.

#Basketball #Fußball #M94.5 #München #Tanzen

Diese Themen könnten Dich auch interessieren:

Bild: Julius Peter

M94.5-Musikinterview

Die Sportfreunde Stiller im M94.5-Interview

Der Bewegungsmelder vom 27.04.2026

Bälle und Tanzschuhe