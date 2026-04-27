Der Bewegungsmelder vom 27.04.2026
Bälle und Tanzschuhe
Der Bewegungsmelder auf M94.5 ist die sportlichste Stunde Münchens. Von den großen Hallen bis zu den kleinen Plätzen begleitet der Bewegungsmelder die Vereinswelt Münchens – mit Herz, Leidenschaft und dem Ohr am Puls der Stadt. Ob Basketball, Eishockey, Fußball oder American Football: Hier hört ihr Stimmen und Geschichten, die sonst keiner bringt. Kein Muskelkater, aber Gänsehaut garantiert!
Darum geht es diese Woche im Bewegungsmelder:
- FC Bayern Frauen vs. FC Barcelona – Wie hat Ludwig das Champions League-Spiel vor Ort erlebt?
- Tanzkurs in der Pinakothek – Hier könnt ihr kostenlos tanzen lernen
- FC Bayern Basketball vs. Rostock Seawolves – Live aus dem BMW Park zugeschaltet
Moderation: Lea Steglich & Lars Willeitner
Redaktion: Ludwig Weitl, Ella Butz, Mark Bruselnitskiy, Johanna Kopp
RvD: Victoria Moser
Sendeleitung: Lea Steglich
Der Bewegungsmelder läuft jeden Montag von 19 bis 20 Uhr live auf M94.5.