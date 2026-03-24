Anpfiff für die „geilste“ Zeit des Jahres 

/ Luca Kammermeier und Ludwig Weitl / EHC Red Bull München / City-Press GmbH

Am ersten Playoff-Spieltag empfängt der EHC Red Bull München die Ingolstädter zum Auftakt der Viertelfinalserie: Um 19:00 Uhr fällt der Puck im SAP Garden – und mit ihm der Startschuss in die heißeste Phase der Saison.

Es herrscht Playoff-Fieber in München. Die Hauptrunde ist Geschichte und die Karten werden neu gemischt. Gleich vier der acht Mannschaften ziehen mit 100 und mehr Punkten in die nächste Runde – ein klares Zeichen der diesjährigen Stärke der Tabellenführenden. Umso enger dürften die Duelle um den Meisterschaftstitel werden.

Mit breiter Brust starten die Jungs unter Kapitän Patrick Hager heute in die Serie vor heimischer Kulisse. Ein Auftaktsieg würde nicht nur eine erste Führung bedeuten, sondern auch den Ton für die kommenden Spiele vorgeben.

In der Hauptrunde konnten sie klar mit drei von vier gewonnenen Spielen gegen den ERC Ingolstadt dominieren. Doch die Gegner reisen nicht zum Zuschauen an, denn auch sie wollen im Derby ihre Fans nicht enttäuschen.

Können die Red Bulls heute den Auftaktsieg erzielen oder werden ihnen doch von den Ingolstädtern die Hörner gestutzt? Die Antwort und alles zum Spiel hier zum Nachlesen in unserem M94.5-Liveticker: