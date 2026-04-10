ANDERS AUF EINEN BLICK (06/04 – 12/04)

/ Hanna Kostenko / Grafik: M94.5

Wir Redakteur:innen von M94.5 arbeiten immer tagesaktuell. Über die Woche hinweg sammeln sich dabei sehr viele spannende Themen an. Der Weekend-Newsletter fasst die wichtigsten auf einen Blick für euch zusammen.

Hallihallo! Die letzte Woche vor dem Uni-Start ist fast vorbei! Ich hoffe, ihr habt sie sehr genossen! Und das Wetter war auch sehr schön! Schade nur, dass es heute regnen soll. Aber am Wochenende soll es wieder warmer werden! Wenn ihr ein paar Tipps fürs Wochenende braucht (wie auch ich he-he :D) oder einfach wisst wollt, was die Tage so passiert ist, dann ist unser Weekend-Newsletter für euch da! 🙂

ALLES WAS UNS DIESE WOCHE BEWEGT HAT

Wie jeden Freitag vor dem Osterwochenende galt ein allgemeines Tanzverbot. Es sollte sich aber herausstellen, dass jener Freitag nur die Ruhe vor dem Sturm war. Denn am Samstag gab es die Hausi oder auch Party schlecht hin: Darts im Zenith!

THE FUTURE STARTS NOW – GLYDERS KOMMEN NACH MÜNCHEN

Nach der Veröffentlichung ihres zweiten Albums „Forever“ fliegt die psychedelische Band Glyders dieses Jahr durch ganz Europa auf Tour. Und Fans aus München bekommen die Ehre, als Erste diese energiegeladene Reise zu genießen.

A PHARAOH’S BEST FRIEND

Wie jede Woche erschien auch diese Woche das Politikmagazin “Plenum”! Diesmal ging es ums Album “A man’s best friend” von Sabrina Carpenter, um Frauen im alten Ägypten und die Bewegung “Pegida”. Außerdem hat sich das Politikressort von seiner Leiterin Leila Mikli verabschiedet (Wir werden dich vermissen!).

UNSER ALBUM DER WOCHE

Gedanken aus knapp drei Jahren an Selbstreflexion, Nostalgie und kreativer Grenzüberschreitung fließen in Wesley Josephs Debutalbum “Forever Ends Someday” zusammen. In den 13 Tracks nimmt uns der englische Künstler auf eine Reise durch die unglaublich, bunte Vielfalt seines musikalischen Talents mit. Jedes einzelne Lied steht für sich und unterscheidet sich fundamental vom anderen. Man kann von einem Lied lange nicht auf das ganze Album schließen, es lohnt sich wirklich das ganze Werk zu hören – da ist für alle was dabei. Es ist ein universales, facettenreiches Klangbild geprägt von Soul, Funk, R&B, Rap und elektronischer Musik. Eine Einladung durch seine Psyche und alle Emotionen, die damit einhergehen zu reisen. Malerisch, unverwechselbar, natürlich! So hat er sich in einem Interview mal in drei Worten beschrieben und unterstreicht diese Aussage mit diesem Album absolut.

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MIT M94.5 DURCH DAS WOCHENENDE

Freitag: Am Wochenende kreativ sein?

Dann ist “Keramik & House” vielleicht etwas für euch! Bemalt Keramik in einer entspannten Atmosphäre! Mit House Music, Willkommensgetränk und anderen Leuten wird der Abend sicher toll! Und eure Meisterwerke werden auch zu einer warmen Erinnerung! Kommt heute, am 10.04., zur Keramikothek an der Haimhauserstraße 6! “Keramik & House” startet um 19 Uhr und dauert bis 21:30 Uhr. Die Tickets kosten 42€ pro Person und sind auf der Webseite erhältlich.

Samstag: Wochenende mit philippinischen Vibes!

Die gibt es am Filipino Streetfood Market! Euch erwartet eine Vielfalt von leckerem Essen! Herzhaft, süß und traditionell. Aber nicht nur! Auch Second Hand, Tattoo Artists und weitere coole Sachen sind dabei! Egal, ob zum essen oder einfach Spaß zu haben – kommt vorbei, zum Paketposthalle im Pineapple Park! Das Ganze fängt am Freitag um 14 Uhr und dauert bis zum Samstag 23:45 Uhr. Der Eintritt kostet 4-5€.

Sonntag: An den Flohmärkten kann man nicht nur einkaufen!

Das Bahnwärter Thiel ladet euch zum Krims & Krams Flohmarkt! Mode und Kostüme gemischt mit Kunst, Requisiten und anderem Stuff! Und der Abend wird mit Musik noch viel besser: Dort erwarten euch auch mehrere Newcomer:innen und DJs! Kommt also vorbei, auch wenn ihr nichts einkaufen wollt! Für Hungrige gibt es auch Essen und Getränke! Der Flohmarkt startet um 14 Uhr und dauert bis 19 Uhr. Der Eintritt kostet 4€.

UND SONST…

Ich hoffe, ihr habt eure Ferien sehr genossen! Und seid nicht traurig, dass sie bald enden! In der Uni gibt es ja nicht nur Lehrbücher! Lernen ist wichtig, aber man muss das Leben auch ein bisschen genießen! 😀 Und wir werden euch treu über zukünftige und spaßige Events informieren! Also, stay tuned!

Ich wünsche euch ein ganz schönes und erfolgreiches Semester! You’ll make it!

Eure Hanna 😊