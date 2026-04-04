Größte Hausi nach Karfreitag- Darts in München

/ Lars Willeitner und Heinrich Neumann-Neupert



Wie jeden Freitag vor dem Osterwochenende galt ein allgemeines Tanzverbot. Es sollte sich aber herausstellen, dass jener Freitag nur die Ruhe vor dem Sturm war. Denn am Samstag gab es die Hausi oder auch Party schlecht hin: Darts im Zenith!

Fliegen wieder über die Osterzeit kleine Pfeile durch die Gegend, kann die Stimmung eigentlich nicht mehr überboten werden. Wenn die European Tour in München landet, hat man Hausparty, Sportereignis und Kulturmoment zugleich! Denn nicht nur die Pfeile fliegen! Auch Hüte, Schilder, Bierbächer – manchmal werden sogar ganze Menschen durch die Luft geworfen.

Der Gastgeber wie immer am abliefern

Das Zenith ist in München immer ganz oben in der Liste wenn es um gute Party Gastgeber geht: Ob es Zara Larsson oder SSIO ist, die Kulturhalle in Freimann hat wirklich alles zu bieten. Und Dart in München ist immer ein Fest. Besonders am Ostersamstag ist es den Fans und Liebhabern der Pubsportart und der kühlen Getränke anzusehen, dass ein Tag Tanzverbot in der bayrischen Hauptstadt dann doch der eine Tag zu viel war. Aber Gott sei dank darf jetzt wieder das Tanzbein zu Sweet Caroline oder Hey Baby geschwungen werden

Frühes taumeln der Favoriten

Bereits früh am Nachmittag der größten Dart Party Münchens wurde einigen Hochkarätern die Party ordentlich versaut. Ein hoch eingeschätzter Wessel Nijman konnte sich gegen den “Goldfinger” Andrew Gilding nicht behaupten. Auch Joe Cullen, ein früherer Premier League Finalist, musste die Segel früh gegen Patrick Kovacs streichen. Der Ungar hatte es durch seinen 6:3 Sieg gegen den Engländer geschafft, bei seinem neunten Anlauf seinen ersten Sieg auf der PDC European Tour einzufahren! Auch der schotte Cameron Manzies konnte die Kurve in Bayerns Hauptstadt nicht kratzen. Anstelle selbst den Getränketisch zu schlagen musste er sich den gut aufspielenden Karel Sedlacek aus Tschechien geschlagen geben und zeigte sich danach sehr emotional.

Deutsche sorgen spät für Party

Während in der Nachmittags Session das Darts Fest noch nicht nach einem deutschen aussah (die Deutschen Behrens und Troppmann verloren klar), entwickelte sich die Halle geradezu zu einem deutschen Darts Tempel! Den Beginn machte Marcel Hausotter, als er völlig überraschend den vielfachen Darts Weltmeister Raymond van Barneveld mit 6:4 bezwingen konnte. „Hausi“ machte dann aus der eh schon ausgelassen Darts Party eine richtige Hausi, die teilweise einem Irrenhaus glich.

Marcel Hausotter nach seinem Sieg über Raymond van Barneveld

Eingeladen waren alle Dartsfreund:innen und Dartspieler selbst um dieses Spektakel zu erleben. Unter den Zuschauern ließen sich deshalb auch der Münchner Mandel-Lawrence und Top Favorit van Gerwen blicken.

Aber damit noch nicht genug! Auch der allerseits beliebte Ricardo Pietreczko konnte eine wahnsinnig umkämpfte Partie gegen den sehr erfahren Ian White mit 6:5 für sich entscheiden. Und das obwohl ihm am Ende das Matches seine Nerven ihn fast verließen: Er verpasste zwischenzeitlich die großen Felder und überwarf sich.

Ricardo Pietreczko nach seinem Sieg über Ian White



Zu guter letzt konnte sich Nico Springer im rein deutschen Duell gegen European Tour Debütanten Jan Schmidt knapp mit 6:5 durchsetzen und markierte damit einen Erfolgreichen Schluss des ersten Tages!

Morgen müssen unsere deutschen Darts Helden dann gegen die Top 16 des Turniers ran, und auch Deutschlands Nummer 1 Martin Schindler steigt in das Turnier-Geschehen mit ein.

Natürlich ist unser M94.5 Team auch morgen wieder für euch da!