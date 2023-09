ANDERS AUF EINEN BLICK (11/09 – 17/09)

/ Maximiliane Hoferer

Wir Redakteur:innen von M94.5 arbeiten immer tagesaktuell. Über die Woche hinweg sammeln sich dabei sehr viele spannende Themen an. Der Weekend-Newsletter fasst die wichtigsten auf einen Blick für euch zusammen.

Ist das noch Sommer oder kann das Weg? Ich bin ehrlich, Sommer ja – lieben wir. Aber hey, ich bin jetzt auch reif für die Rollkragenpullover, bequeme Boots und cozy Flauschemantel. Und vor allem: Ohne schlechtes Gewissen zu Hause unter der Decke chillen und zum 100. Mal Greys Anatomy schauen … ups.

Die nächsten Wochen sind dafür echt nur so semi optimal. Irgendwie durchwachsen, aber auch noch Sonne und Hitze. So ein durcheinander. Durcheinander gabs diese Woche auch wieder auf der politischen Bühne in Bayern – was uns so bewegt hat, das lest ihr hier.

ALLES, WAS UNS DIESE WOCHE BEWEGT HAT…

Wir befinden uns im Wahlkampffieber! Egal, wohin man sieht, überall Wahlplakate. Riesige von Markus Söder auf Litfaßsäulen, direkt daneben kleine Plakate von Volt. Denn gerade kleinere Parteien wie eben Volt können nicht so viel Geld für Werbung im Wahlkampf investieren, wie die großen Parteien. Wahlplakate, Veranstaltungen oder Social Media Werbung, alles Kampagnen, die Geld kosten.

Hier gibt’s exklusiven Content! Die Bayerischen Grünen veröffentlichen knapp einen Monat vor den bayerischen Landtagswahlen ihren Neun-Punkte-Plan zur Stärkung der Demokratie in Bayern. Wir haben mit der bayerische Grünen Spitzenkandidatin Katharina Schulze exklusiv gesprochen.

Ja, die Woche ist Wahllastig… und es geht auch gleich weiter mit einem Interview mit Martin Hagen, Spitzenkandidat der FDP. Nein, das war nicht die 100. Politikdebatte mit eingestaubten Gesprächspartner:innen und vielen Fragen, die doch immer dieselben sind. Wir machen das anders. Bei BavarioKart: Das Rennen um die Stimmen! müssen Politiker:innen an die Konsole und sich bei Mario Kart unseren Fragen stellen. Schaut rein!

Weiter geht’s am 21. September mit Ludwig Hartmann, Spitzenkandidat der Grünen. Schaltet ein!

UNSER ALBUM DER WOCHE

Sperrt eure Väter ein! Nein, das sagen nicht wir… das sagen The Beaches. Heute erscheint ihre neue Platte Blame My Ex – unser Album der Woche.

The Beaches sind eine Girl Band aus Toronto. Sie singen von Break-Ups und vom Duschbier. Dabei sind sie irgendwo zwischen Pop und Post-Punk unterwegs. Angefangen hat für sie alles in der High School, mittlerweile spielen sie auf Festivals wie dem Lollapalooza. Ihr Album „Blame My Ex“ ist etwas für alle, die gerade ein bisschen Heart-Broken sind. Oder halt einfach naja allgemein für Menschen, die ein Herz haben… vielleicht auch was für dich?

MIT M94.5 DURCH DAS WOCHENENDE

Freitag und Samstag: Entspannt durch den Night Market im Werksviertel schlendern…

Hier findet ihr neben coolen Second-Hand und Vintage-Pieces auch handgemachte Schätze. Und: Leckeres Essen! Bei den zahlreichen, verschiedenen Foodtrucks und Bars wird sicherlich jede:r fündig! Zwei Tage lang könnt ihr euch hier bei Musik von lokalen DJs und Bands durch die Sachen stöbern. Let’s have a good night – sag ich da nur!

Samstag: Ein bisschen Frischluft beim Zeichenkurs?

Teilnehmende treffen sich um 10:00 Uhr am Isator. Schritt für Schritt wird anhand der Münchner Stadttore das Malen im Freien beigebracht. Das Ganze ist kostenlos – die Teilnehmer:innenanzahl aber begrenzt. Deshalb meldet euch unter programm@pinakothek.de an.

Sonntag: Latino Biergarten statt Wiesn

Hier heißt es “Abzapt is”. Diesen Sonntag öffnet das Backstage nun wieder seinen Biergarten – anders als bei gewöhnlichen mit Latino Klängen von DJs. Die Mass kostet hier übrigens auch nur 5,00 Euro!

So – das wars jetzt fürs erste. Ich hab das grad so 5 vor 12 noch durchgehauen – finds solide, Freunde.

Eure Maxi