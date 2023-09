/ Julius Riedel / Bild: shutterstock / Lutsenko_Oleksandr

Riesige Plakate von Söder auf Litfaßsäulen, direkt daneben kleine Plakate von Volt. Ein Bild, was man momentan oft in München sieht. Denn kleinere Parteien wie Volt haben nicht so viel Geld für Werbung im Wahlkampf, wie die großen Parteien. Wahlplakate, Veranstaltungen oder Social Media Werbung, alles Kampagnen, die Geld kosten. Julius Riedel hat sich angeschaut, welche Rolle Geld im Wahlkampf eigentlich spielt.