ANDERS AUF EINEN BLICK! (KW 30)

/ Franziska Sprinzl / Bild: M94.5 / Marius Antonini

Wir Redakteur:innen von M94.5 arbeiten immer tagesaktuell. Über die Woche hinweg sammeln sich dabei sehr viele spannende Themen an. Der Weekend-Newsletter fasst die wichtigsten auf einen Blick für euch zusammen.

Huhu! Naaaa? Wg? Wmis?

WAAAAS?!?!? Keine Pläne fürs WE?

Wir haben die hottesten Tips fürs WE gesammelt, exklusiv nur für euch <3. Und was die Woche bei uns so los war, gibt’s als Bonus obendrauf.

Recap-Time! Unsere M94.5-Woche

Für einen Tag werden zwei Studenten zu Detektiven und lösen einen kniffligen Fall im Nymphenburger Schlosspark. Das ist Teil einer kreativen Stadtführung, bei der sie sich per WhatsApp mehr oder weniger erfolgreich durch das Gelände leiten lassen. Lest weiter, was die beiden erlebt haben:

Gegenseitige Unterstützung zeichnen gute Freundschaften aus. Bei Trauer fällt es uns manchmal aber nicht so einfach, den Freund:innen beizustehen. Die Unsicherheit ist oft groß: Ist es in Ordnung, den Tod der geliebten Person direkt anzusprechen? Welche Worte helfen der trauernden Person und auf welche sollte lieber verzichtet werden? All diese Fragen will Sara Ritterbach Ciuró in dieser M94.5 To Go Folge beantworten.

Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von Spotify zu laden. Inhalt laden

Vom eigenen YouTube-Channel zum A24-Horrorfilm: Die beiden Regisseure Danny und Michael Philippou wagen sich mit Talk to Me in neue Gefilde. Das Know-How hierzu haben sie sich bei der Arbeit an ihrem YouTube Kanal Rakaraka angearbeitet, auf dem sie seit 2015 Horror, Comedy, und Parodie Videos kreieren. Wie erfolgreich können sie ihre kurze Videos als Langversionen nun auf die Leinwand übertragen? Lest jetzt!

Unser Album der Woche

“Die EP erzählt die Sage wie Koi-Fische einen Wasserfall hoch schwimmen um ein Drache zu werden.”

So beschreibt der Künstler Santans sein erstes Album “Koi Boi”. Die Geschichte handelt von einer anstrengenden Reise und allem, was dazugehört: Versagensängsten, Wiederaufstehen und einer Metamorphose am Schluss. Santans setzt das in zunächst melancholischen, ruhigen Tönen um. Gegen Ende des Albums werden die dann aber zu einer energiegeladenen Synthwave der 80er und 90er. Verwandlung completed. Das Album ist damit unser Redaktionstipp für alle, die sich gerade in einer Umbruchsphase befinden.

Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von Spotify zu laden. Inhalt laden

Mit M94.5 durch das Wochenende

Freitag bis Sonntag: Ihr wolltet schon immer mal euren inneren Graffiti-Artist channeln? Dann packt alte Klamotten, die dreckig werden dürfen, ein und ab in Werksviertel mit euch! Da findet dieses Wochenende das Hands off the Wall Festival statt. Dort gibt es Streetart von talentierten Frauen. Von 9-22 Uhr könnt ihr außerdem kreative Workshops besuchen, inspirierende Künstlerinnen treffen und deren Kunst bestaunen.

Samstag: Happy Birthday, diversity! 30 Jahre diversity München: das muss gefeiert werden. Ab 18 Uhr im Jugendcafé in der Blumenstraße 11 geht’s ab und ALLE sind eingeladen. Juhuuuuu!!!! Freut euch auf tolle Musik, günstige Drinks und bunte Menschen. Die Jugendorganisation setzt sich seit 30 Jahren für die queere Jugend Münchens ein. We like!

Samstag/Sonntag: Wenn ihr diese Wochenende in eine andere Kultur tiefer eintauchen wollt, dann haben wir genau das Richtige für euch: Das iranische Dokumentarfilmfestival im Werkstattkino in der Frauenhoferstraße. Jeweils ab 13:30 Uhr gibt es spannende Dokumentarfilme von iranischen Regisseur:innen zu gesellschaftskritischen Themen.

Und sonst?

Genießt das Wochenende, habt Spaß und haut rein! Wir werden’s euch gleich tun.

Mit freundlichen Grüßen,

Eure Wochenends-Connoisseurinnen

Franziska Sprinzl und Anne-Cathrin Gerber 🙂