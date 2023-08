ANDERS AUF EINEN BLICK (31/07-06/08)

/ Maja Aralica / Bild: M94.5 / Marius Antonini

Wir Redakteur:innen von M94.5 arbeiten immer tagesaktuell. Über die Woche hinweg sammeln sich dabei sehr viele spannende Themen an. Der Weekend-Newsletter fasst die wichtigsten auf einen Blick für euch zusammen.

Das Sommerloch hat alle Medienhäuser fest im Griff- aber keine Sorge! Euren Lieblingsnewsletter gibt’s trotzdem 😉

Recap-Time! Unsere M94.5 Woche

Chillige Beats vereint mit deutschem Rap: das ist Ybbs. Neben der Musik begeistert er sich auch für Kunst und Film. Das und vieles mehr hat er unserem Moderator Robert Karopka im Interview verraten. Übrigens könnt ihr Ybbs am 25.08. im Ampere bei unserem Off-Air live sehen. Tickets gibt’s hier.

Deutschland erwartet einen Lehrkräftemangel, wie wir ihn noch nie erlebt haben. Als mögliche Lösung fordert der Philologenverband jetzt, überall in Deutschland das Staatsexamen wieder einzuführen. Absolvent:innen würden sich dann eher fürs Lehramt entscheiden, anstatt nach dem Studium in alternative Jobs zu gehen. Phillip Reinhardt findet aber: Das Staatsexamen schreckt mehr ab, als es motiviert.

Praktika sollen ja dazu dienen, sich in der Berufswelt zu orientieren und erste Qualifikationen zu erlangen. Oftmals sind diese aber schlecht bis gar nicht bezahlt. Leonore Kvech findet, dass Unternehmen Praktikant:innen damit häufig ausnutzen und soziale Ungleichheit gefördert wird.

Unser Album der Woche

Wenn ich ‘ne Serie fertig gebinged hab – mach ich halt die nächste an. Poppy Hankin hat ‘ne Serie gebinged – und mit ihrer Band “Girl Ray” einfach ein Album draus gemacht. “Prestige” ist von der Serie “Pose” inspiriert – da geht es um die queere Ball Culture im New York der späten 80er – als Disco-Musik noch eine Feier der Sexualität und Außenseiterkultur war. Girl Ray wollen das zurückholen – und erschaffen ein Fantasie-Clubland, in dem man sich richtig gut verlieren kann.

Mit M94.5 durch das Wochenende

Freitag bis Sonntag: Munich Sessions Summer Fest

Alle, die diesen Sommer noch nicht genug draußen gefeiert haben, dürfen sich freuen. Das Munich Sessions Summer Fest startet heute und geht bis Sonntag – es findet super zentral auf dem Rindermarkt statt! Dort könnt ihr den ganzen Tag Live-Acts sehen, wie z.B. Caro Kelley oder Adam Hall & The Velvet Playboys. Blushy AM, die am 25. August auch bei uns beim M94.5 Off Air auftritt, ist auch mit dabei. Und das Beste: It’s all for free! Mehr Infos gibt’s hier.

Samstag: Isle of Summer Beach

Kens Job ist ja bekanntlich Beach. Deiner auch? Dann ab auf’s Isle of Summer Beach! Das Elektro-Festival ist wie ein Strandurlaub mitten in München. Mit Acts wie AKA AKA, Brina Knauss und Charlie Sparks lässt es sich gut 14 Stunden durchtanzen. Los geht’s ab 11 Uhr, Tickets und mehr Infos gibt’s hier.

Sonntag: SiNFONiETTA im Theatron

Alle Klassik-Fans aufgepasst! Am Sonntag gibt SiNFONiETTA, das Sinfonieorchester der Münchner Universitäten, im Theatron im Olympiapark ein Konzert. Los geht’s um 19 Uhr und der Eintritt ist wie immer frei. Mehr zum Theatron Musiksommer erfahrt ihr hier.

