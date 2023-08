Verschmelzen von Welten

/ Alina Blank / München, 27.7.2023 Foto (honorarfrei): Robert Haas Stephanie Felber & Team CARNAL SCREEN Tanzfilm und Live-Inszenierung schwere reiter tanz theater musik Dachauer Str. 114a

In CARNAL SCREEN werden Live-Performance und Videoaufnahmen zu einer Atmosphäre verwoben, die einen erschaudern lässt. Im multimedialen Raum legt Choreografin Stephanie Felber alle Mittel – Musik, Bühne, Kostüm und die Performance selbst – darauf an, eine Suspense zu generieren, die sich das Publikum nicht entziehen kann.

Die Bühne im Schwere Reiter besteht an diesem Abend aus drei Ebenen: Die identisch gekleideten Performer:innen befinden sich im mittleren Teil. Sie sind wie in sich selbst versunken und nehmen ihre Doppelgänger:innen nicht wahr, während sie eine zunächst zögerliche, aber immer weiter eskalierende Entdeckungstour ihrer Umgebung sowie ihrer Selbst begehen. Wie in einen Nebelschleier gehüllt, der die Unwirklichkeit der Szenerie unterstreicht, sind sie durch einen weiß-transparenten Vorhang zu sehen, auf den stellenweise schwarz-weiße Videosequenzen projiziert werden.

Mystisches multimediales Verschwimmen

Video findet aber auch während des gesamten Stücks zeitgleich auf der letzten Ebene statt: ein Bildschirm im Hintergrund zeigt ebenfalls eine mystische Figur in einem altmodischen Wohnzimmer, die sich immer wieder auflöst und an anderer Stelle neu materialisiert. Dabei verschmelzen sich die Ebenen nicht nur thematisch miteinander, auch die Zuschauenden können ihren Fokus von einer Ebene zur anderen wandern lassen, sie verschwimmen lassen.

CARNAL SCREEN / Quelle: schwere Reiter

Suspense à la Hitchcock?

Begleitet wird das schräge Treiben von ruhigen Klängen, die dennoch eine tickende Dringlichkeit verbreiten. Dabei entstehen Gefühle von Beklommenheit und Ungeduld, Verwirrung und Schmerz, Grusel und Skurrilität. Die Anspannung ist an mancher Stelle kaum auszuhalten – für die Protagonist:innen wie für die Betrachtenden. Doch bei Vorbildern der Macherin wie Hitchcock, Lynch oder Roeg verwundert diese übertragene Suspense, diese grausame Ahnung von einer zerrissenen Innenwelt, nicht. Suspense ist das Kernelement der Aufführung und trägt sich die gesamten sechzig Minuten lang, sodass das CARNAL SCREEN die Zuschauenden in jedem Fall herausfordert.

CARNAL SCREEN wurde am 28.07.2023 im Schwere Reiter uraufgeführt. Für mehr Informationen zur Choreografin Stephanie Felber und ihren kommenden Werken findet ihr hier.