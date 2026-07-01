/ Ella Butz

In der Woche vom 01.07. bis 07.07. hat sich die Redaktion von M94.5 intensiv mit dem journalistischen Format der Reportage beschäftigt. Ziel war es, Beiträge außerhalb des Senders zu produzieren und dabei an jedem Wochentag einen anderen Stadtteil Münchens zu erkunden.

Die Mittwochsredaktion war in Obergiesing unterwegs, um vor Ort zu erfahren und zu berichten, was sich in den Straßen, Läden, Gärten und Kirchen des Viertels abspielt und welche spannenden Orte und Menschen dort zu entdecken sind.

Die Zimtschneckenfabrik



Reportage Zimtschneckenfabrik

Die Zimtschneckenfabrik in Obergiesing ist eine Backstube, die voll auf Handarbeit setzt. Die Konditor:innen verwenden Maschinen aus den 70ern, um ihre Zimtschnecken und Kuchen herzustellen. Der Redakteur Benjamin Bock hat sich die Zimtschneckenfabrik bei der Chiemgaustraße 81. angeschaut.

Berühmte Friedhofbewohner:innen



Reportage zu Berühmten Friedhofbewohner:innen

Friedhöfe sind so viel mehr als nur ein Ort für Trauer. Es lassen sich dort zahlreiche Geschichten finden. In dieser Reportage begleiten wir unsere Reporterin Clara Absmayr bei einem Spaziergang über die Giesinger Friedhöfe. Hier erfahrt ihr, dass König Ludwig II. gar nicht allein gestorben ist und für welche Stylische Grab Variante sich der Modeschöpfer Rudolf Moshammer entschieden hat.

Das Giesinger Amisiedlung



Reportage Amisiedlung

Das Amiviertel in Obergiesing gibt es schon seit 1957. Was ursprünglich mal eine Siedlung für amerikanische Soldaten und ihre Familien war, ist heute weitgehend eine normale Wohngegend. Welche amerikanischen Einflüsse trotzdem noch zu sehen sind, zeigen euch Laura Gandorfer und Theresa Osthöver.

Ein Morgen am Grünspitz



Reportage Grünspitz

Zwischen großen Straßen ist der “Grünspitz”, ein Ort der Begegnung und der Gemeinschaft im Stadtteil Obergiesing. Aliya war dort und hat sich mit den Menschen unterhalten, um herauszufinden, was den “Grünspitz” so besonders macht.

Die Reportagen aus diesem und anderen Stadtteilen werden außerdem in der Frühschicht von 9-11 Uhr und in der Hörbar um 16-18 Uhr auf M94.5 gesendet.