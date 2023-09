Anders Auf Einen Blick (28/08-03/09)

/ Elias Schaller / Bild: M94.5 / Marius Antonini

Wir Redakteur:innen von M94.5 arbeiten immer tagesaktuell. Über die Woche hinweg sammeln sich dabei sehr viele spannende Themen an. Der Weekend-Newsletter fasst die wichtigsten auf einen Blick für euch zusammen.

Offiziell ist der meteorologische Sommer vorbei, das heißt aber noch lange nicht, dass wir hier in der Redaktion das so kampflos hinnehmen. Und offensichtlich registriert das auch der Wetterfrosch und bringt der Region die nächsten Tage über strahlenden Sonnenschein und heiße Tage, so dass wir uns auf jeden Fall darüber freuen können. Ansonsten: Das Übliche, Sommerloch eben. Dennoch ist es uns gelungen, noch ein paar Schätze aus dem Loch ausgraben können, die wir euch in dem Newsletter für diese Woche vorstellen.

Recap-Time! Unsere M94.5-Woche

Nicht wirklich – Wir sind ins Sommerloch gefallen. Um wieder herauszukommen, müssen wir das perfekte Sommerlochthema kreieren. Was es dazu braucht? Nacktschnecken und eine step-by-step Anleitung.

Man findet ihn auf den Straßen Münchens, aber nicht dort wo der meiste Fußverkehr ist, sondern dort wo er sich am wohlsten fühlt. Im M94.5 Interview hat Finn über sein Leben als im Van lebender Straßenkünstler gesprochen und uns verraten, auf was wir uns musikalisch von ihm freuen dürfen.

Dreckige Vocals, psychedelische Riffs und ganz viel Verstärker-Fuzz – M94.5 nimmt euch mit zurück in die in die Vergangenheit an diesem Abend voller Garage-Rock und 60s-Nostalgie.

Unser Album der Woche

Jeder macht mal Fehler. Aber sich damit auseinanderzusetzen und abzufinden, fällt den meisten Menschen schwer. Um damit umzugehen, schreiben manche Songs oder sogar Alben. So wie der amerikanische Sänger und Rapper midwxst mit seinem neu releaseden Album “E3”. “E3” ist dabei der Protagonist des Albums und durchläuft eine emotionale Reise durch die Fehler, die midwxst selbst als Person gemacht hat. Der Rapper will zeigen, was er alles durchmachen musste und dass er an dieser Reise trotzdem gewachsen ist. Wie midwest sich verändert hat und die Dinge wieder positiver sehen will, zeigt sein letzter Song im Album: “ready for you”.

Euer Wochenende

Was hat München dieses Wochenende zu bieten?

Freitag-Sonntag: Queer Literatur Festival

Ein Festival, bei dem sich queere und auch queer-interessierte Menschen miteinander in geschützten Räumlichkeiten austauschen können. Ziel ist es laut den Veranstaltern, unter anderem Büchern ein Gesicht und eine Stimme zu geben, welche im täglichen Wasserfall an Neuerscheinungen überschwemmt werden und den Blick auf queere Themen zu lenken. Der Festivalpass kostet 40 Euro, Einzeltickets gibt es zu 10 Euro.

Samstag: Mini United

Für alle diejenigen unter euch, die sehr gerne die Musik von Tierra Whack hören, haben wir ein kleines Schmankerl auf Lager: Diesen Samstag ist sie zu Gast bei Mini United, einer Veranstaltung vom Autobauer Mini in den umfunktionierten Gebäude von Galeria, nun unter dem Namen “Lovecraft”. Der ganze Spaß startet um 22 Uhr. Der Eintritt ist kostenlos, alles was ihr dafür tun müsst, ist auf die Webseite “United Lovecraft” zu gehen und euch mit dem Hashtag #miniunited dann in die Gästeliste einzutragen.

Samstag und Sonntag: Superbloom

Nun schon seit 2 Jahren erwacht der Olympiapark München Anfang September zu einer Festivalmeile für jeden Geschmack. Von EDM über Pop bis hin zu Indie ist da für alle was dabei. Es treten unter anderem Martin Garrix, Jason Derulo, Giant Rooks und Peter Fox auf. Aber nicht nur Musik wird es geben, nein, auch Performanceauftritte, Fashion und Kunst könnt ihr sehen. 90% der Tickets sind laut den Veranstaltern schon verkauft, also beeilt euch, wenn ihr noch welche abstauben wollt.

Ich hoffe ihr könnt den Herbstbeginn im September annehmen, noch wird das ja durch sonnige Tage versüßt. Ansonsten wünsch euch noch tolle Semesterferien.

Euer Elias 🙂