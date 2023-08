Eine Ode an die Straßenmusik  

Finn im Sound of Munich Interview

/ Leonie Gerstl / Bild: Finn

Man findet ihn auf den Straßen Münchens, aber nicht dort wo der meiste Fußverkehr ist, sondern dort wo er sich am wohlsten fühlt. Im M94.5 Interview hat Finn über sein Leben als im Van lebender Straßenkünstler gesprochen und uns verraten, auf was wir uns musikalisch von ihm freuen dürfen.



Finn im Sound of Munich mit Caroline Schubert

Finns erste EP ist im Juni 2023 rausgekommen. Sie soll der Straßenmusik gerecht werden – so ist sie auch aufgebaut. Im Intro hört man, wie er seine Gitarre auspackt und stimmt, das Outro ist eine Aufnahme, wie er das Geld aus dem Gitarrenkasten nimmt und sein Instrument verstaut. Dazwischen die Songs aus der Session – wie man sie ihn auf der Straße singen hören würde.

Klar, die Songs klingen alle nach Straßenmusik, aber sie sind so abwechslungsreich wie ein Roadtrip. “Sommerwind” ist ein Gute-Laune-Macher, bei dem die Hand bei heruntergekurbeltem Fenster zum Beat des Cajóns aufs Blech klopft. Dagegen liefert Finn bei “Bruchpilot” den melancholischen Soundtrack fürs In-die-Sterne-Gucken aus dem Kofferraum. Die Session endet mit “Mach es gut” einem sanften Liebeslied – die Urlaubsromanze – das genau wie der Rest super authentisch vorgetragen und unverkennbar von Finns rauchiger Stimme getragen wird.

“Mir war es da sehr wichtig […], dass wir wirklich auch nur Instrumente benutzen, die auf der Straße auch gespielt werden. […] dass wir kein Schlagzeug reinnehmen, sondern ‘ne Cajón zum Beispiel.” Finn

VAN LIFE

Anfang des Jahres hat Finn beschlossen, sich gänzlicher der Musik hinzugeben und ist daraufhin in den Van gezogen. Klar ist es nicht immer einfach ohne festes Einkommen, aber dafür hat er eine unvergleichliche Flexibilität. Er beschreibt es als erleichterndes Gefühl – auch weil er gut darin ist, mit wenig Sachen auszukommen. Sein ganzes Leben ist in zwei Kisten unter seinem Bett verstaut – in einem die Bettwäsche, im anderen der Rest.

“Seit ich das gemacht hab, bin ich sehr glücklich. […] Ich weiß nicht, wie lange das noch geht, aber dass ich damit jetzt aktuell im wahrsten Sinne des Wortes gut fahre.” Finn

MEHR VON FINN

Wer mehr von Finn hören möchte, sollte sein Glück am Odeonsplatz vor dem Eingang zum Hofgarten oder am Weißenburger Platz versuchen, zwei von Finns Lieblingsspots in der Stadt. Sonst findet man ihn noch hier und da – bisher aber alles nix Konkretes.

Außerdem kommt am 23. September sein erstes Cover raus – “Marie” von AnnenMayKantereit. Ein Song, der Finn persönlich sehr am Herzen liegt und der auch in keiner Straßensession fehlen darf.