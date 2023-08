NIX & THE NOTHING + DEAD TASTE IM MILLA

/ Marlene Meier und Bennet Neumann

Dreckige Vocals, psychedelische Riffs und ganz viel Verstärker-Fuzz – M94.5 nimmt euch mit zurück in die in die Vergangenheit an diesem Abend voller Garage-Rock und 60s-Nostalgie.

60s Garage Rock ist der Begriff für die vielleicht ehrlichste und ungeschliffenste Form des Rock ‘n’ Roll. Der Name kommt daher, dass viele up and coming Bands in den Anfängen in ihren Garagen proben, oder sogar dort auftreten. Die 60er sind zwar schon lange vorbei und der Milla-Club ist auch keine Garage, diese zwei jungen, aufstrebenden Bands solltet ihr aber auch heutzutage nicht verpassen. Klassischer Garage Rock verbunden mit ihren individuellen Stilen. Ein 60s Revival mit neuen Einflüssen aus Psych, Proto-Punk und Acid-Rock!

GET YOUR EARS MELTED!

Am 08. September könnt ihr zwei Bands ab 20 Uhr im Milla live erleben. Wer die Bands sind und auf was ihr euch freuen könnt, erfahrt ihr hier:

Nix & the Nothings

Die 5 Musiker:innen von Nix & the Nothings aus Norwegen spielen Garage Rock und feiern so die 60er-Jahre Rockkultur. Dabei halten sie sich zwar ganz an die Regeln des Genres mit übersteuertem Bass und starken Vocals. Mit ihrem eigenen Touch von Psych- und Acid-Rock bringen sie allerdings trotzdem etwas unverwechselbar Neues mit in den Milla-Club.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren Offizielles Musikvideo zum Song “Why”

Dead Taste

Auch die vier Aschaffenburger von Dead Taste kombinieren den klassischen 60s Garage-Rock mit neueren Elementen aus psychedelischem und heavy-fuzz Rock. Mit verzerrter Gitarre, dem hämmernden Schlagzeug, der melodischen Orgel und den kraftvoll-rauchigen Vocals machen sie ihre Auftritte zu echten Erlebnissen.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren Vorgeschmack auf die Live-Energie! Dead Taste mit “She Want Me Dead” im Old Daddy Saloon Aschaffenburg

Nix & the Nothings und Dead Taste im Milla

Am 08. September

Einlass: 20:00 Uhr

Tickets: VVK 15€ // AK 20€ / ermäßigte AK 15€