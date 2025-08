Anders auf einen Blick (28/07 – 03/08)

/ Jennifer Nagele / Grafik: M94.5

Wir Redakteur:innen von M94.5 arbeiten immer tagesaktuell. Über die Woche hinweg sammeln sich dabei sehr viele spannende Themen. Der neue Weekend-Newsletter soll die Wichtigsten auf einem Blick für euch zusammenfassen.

Hallo ihr Lieben! Während draußen der Dauerregen gegen die Fensterscheiben prasselt und München sich langsam in eine Wasserlandschaft verwandelt, haben wir in der Redaktion fleißig gearbeitet. Was dabei so rauskam, könnt ihr hier lesen!

ALLES, WAS UNS DIESE WOCHE BEWEGT HAT

“Aus zwei wird eins und bleibt doch zwei”: Was wie ein wenig inspirierter Hochzeitstoast klingt, ist die Kernidee von Michael Shanks Body-Horror “Together”. Der Film geht buchstäblich unter die Haut, und kratzt dabei nicht nur an der körperlichen Oberfläche, sondern taucht tief in die emotionalen Abgründe ko-abhängiger Beziehungen ein.

Brettspiel aber Digital – Let them Trade!

Zurücklehnen, entspannen… Aufbauen! Let Them Trade vom deutschen Entwickler Spaceflower lässt euch genau das tun. Ein Aufbauspiel, das nicht mit großen historschen Settings ankommt, sondern euch ganz gemütlich zu Tisch bittet, um eine Runde zu spielen. Und es funktioniert! Wir haben das Spiel für euch getestet und verraten euch, wieso größer nicht immer mehr ist!

McKinley Dixon – Magic, Alive?

Nicht jeder kann sich mit seinem fünften Album nochmal übertreffen, doch McKinley Dixon hat mit Magic, Alive! seinen Horizont erweitert und genau das erreicht.

Unser Album der Woche

Lustige virale Momente mit ihren Statements in Interviews gibt es wie Sand am Meer. Quote on Quote “Never let Renee Rapp get media trained”. Spätestens nach dem Film “Mean Girls-The Musical” sollte Renee Rapp auf dem Radar der meisten Leute gelandet sein. Doch die 25-Jährige ist nicht nur erfolgreich im Filmbusiness, sondern auch eine aufstrebende Sängerin. Bereits im Jahr 2023 feierte sie Erfolge mit ihrem Debütalbum “ Snow Angel”. Nun feiert sie den Release von ihrem brandneuen Album “Bite me”. Messy, confident, unapologizing – “Bite me” ist mehr als nur ein Album – es ist Renees Statement. Das Album erzählt ihre persönliche Geschichte: der Kampf heraus aus einer schwierigen Phase hin zu Selbstliebe und Selbstfindung. Renee Rapp ist für viele junge Leute ein echtes Vorbild. Besonders ihre Coming Out Story schenkt Mut, sich selbst treu zu bleiben. Das spiegelt sich auch in ihren neuen Songs wider: mal emotional und vibey, während man aus dem Fenster schaut und den Regen beobachtet, bis hin zu richtig wilden, sexy Dance-Sessions im Zimmer. Also, dreht die Lautstärke auf, wir hören rein!

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Spotify. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

MIT M94.5 DURCH DAS WOCHENENDE

Freitag: Neue Moves, neue Leute – ganz ohne Anmeldung

Heute ab 19:15 Uhr gibt es auf der Gymnastikwiese im Westpark wieder kostenlosen Tanzunterricht. Jeden Freitag könnt ihr dort einen neuen Tanz lernen – vollkommen kostenlos. Keine Sorge: Ihr müsst dafür auch keine Profis sein – alles anfängerfreundlich!

Samstag: Musik, Essen & Shopping

Beim Midnightbasar x Streetfoodfestival im Pineapple Park könnt ihr am Samstag kulinarische Köstlichkeiten aus aller Welt genießen. Wenn ihr lieber etwas bummeln, tanzen oder shoppen wollt, seid ihr dort auch gut aufgehoben. Tickets gibt es online und vor Ort für 3-8€, je nachdem für welche Ticketkombination ihr euch entscheidet.

Sonntag: Stadt anders sehen – und mitgestalten?

Das Münchner Stadtmuseum ist zwar eigentlich geschlossen, aber eine Ausstellung gibt es trotzdem: What the city. Perspektiven aus unserer Stadt. Bei interaktiven Stationen und mit der WebApp könnt ihr entdecken, diskutieren und euren Blick auf München hinterfragen. Los geht es am Sonntag um 11 Uhr – der Eintritt ist kostenlos!

UND SONST?

So, das war’s jetzt erstmal von mir. Aber keine Sorge, nächste Woche gibt es schon wieder neuen Input. Und wer weiß, vielleicht lässt sich die Sonne ja dann auch mal wieder in München blicken. Macht’s gut!

Eure Jenny 🦋