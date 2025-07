ANDERS AUF EINEN BLICK (21/07 – 27/07)

/ zoew / Grafik: M94.5

Wir Redakteur:innen von M94.5 arbeiten immer tagesaktuell. Über die Woche hinweg sammeln sich dabei sehr viele spannende Themen. Der neue Weekend-Newsletter soll die Wichtigsten auf einem Blick für euch zusammenfassen.

Für manche ist die Klausurenphase schon vorbei. Einige haben vielleicht heute ihre letzte Prüfung abgegeben. Und für Andere heißt es dieses Wochenende: Weiter pauken. Lasst nicht den Kopf hängen! Bald tanzt ihr auch wieder durch die Clubs. Und wenn ihr eine kurze Verschnaufpause braucht, dann schaut euch doch an, was wir diese Woche in Erfahrung gebracht haben.

ALLES, WAS UNS DIESE WOCHE BEWEGT HAT

Ihr braucht spannenden Stoff?! Stoffwechsel liefert ihn! Wir haben recherchiert, wie man echtes Münchner Bier braut – und sind Feuer und Flamme für Chemie. Aber es geht auch ganz nüchtern: Wir berichten von der Lindauer Nobelpreisträgertagung und haben abgecheckt, wie man Robotern das Laufen beibringt. Das alles seht ihr in dieser Folge Stoffwechsel – Wissen, das wirkt.

M94.5 auf dem Zamanand

Zweimal im Jahr wird die Ludwigsstraße autofrei. Und München macht Platz für das Zamanand. Auf dem Straßenfest gibt es Musik, Essen und Bildungsangebote. Wir haben uns umgeschaut.

Misogynie im Deckmantel der Fairness

Frauen mit vermeintlich “zu hohen” Testosteron-Werten erleben immer wieder Diskriminierung im Sport. Sie werden teilweise zu umstrittenen Geschlechtstests gezwungen. In den Medien wird dann oft ihre Weiblichkeit in Frage gestellt. Im Vordergrund steht dabei sportliche Fairness. Dahinter steckt meist Misogynie. Ein Kommentar von Josefine Hänsch.

UNSER ALBUM DER WOCHE

Wer von euch sitzt gerade alles im Auto, Zug oder Bus und hat noch eine lange Fahrt vor sich? Falls ihr dabei auch gerne in die Ferne schaut und zu melancholischer Musik eure Gedanken schweifen lasst, habe ich das perfekte Album für euch. Ganz frisch heute erschienen ist das Debütalbum der australischen Band Folk Bitch Trio. Die drei Bandmitglieder waren schon in der Highschool befreundet und gründeten aus Liebe zur Folk-Musik die Band. Den richtigen Sound fanden sie übrigens nicht durch moderne Studiotechik, sondern durchs Tonband. Dabei haben sie ihre Imperfektion lieben gelernt. Das erste Lied vom Album hat eines der Bandmitglieder auf einem Pizzadate mit sich selbst geschrieben. Und ein wenig Wein war da wohl auch im Spiel. Bei dem Song gibt es keine richtige oder falsche Interpretation. Die Band möchte, dass jeder seinen eigenen Bezug zum Lied findet.

Wenn ihr herausfinden wollt, welche Bilder euch bei dem Album in den Kopf kommen, dann hört doch rein:

MIT M94.5 DURCH DAS WOCHENENDE

Freitag: Eat, Paint, Talk

Unabhängig davon, ob ihr euch bloß für künstlerische und spirituelle Themen interessiert, oder euch sie sogar zum Beruf gemacht habt: Beim Kunst im Turm in der Arnulfstraße 166 ist für jede:n Platz. Zwischen Pinseln und kleinen Köstlichkeiten wird heute Abend ab 18:30 Uhr über Spiritualität gesprochen und diskutiert. Der Eintritt ist kostenlos.

Samstag: Zamanand Festival

Auch dieses Jahr ist wieder das Zamanand Festival! Von Samstag 16 Uhr bis Sonntag 21 Uhr gibt es Workshops, Mitmach-Aktionen und verschiedene Essens- und Info-Stände. Aber Musik darf natürlich auch nicht fehlen. Ihr könnt zahlreiche Artists live erleben – unter anderem auch auf der M94.5 Bühne. Ziel des Events ist es, auf die Herausforderungen unserer Zeit aufmerksam zu machen. Das Festival ist für alle offen und erstreckt sich zwischen Wittelsbacherplatz und Odeonsplatz, die Ludwigstraße hinunter.

Sonntag: Jakobidult in der Au

Das Jakobidult ist noch bis zum 3.8. in München. Auf dem Mariahilfplatz findet ihr zahlreiche Stände von alten Schätzen zu neuer Ware. Während dem Bummeln könnt ihr euch mit vielen kulinarischen Köstlichkeiten verwöhnen. Wer noch mehr Abwechslung möchte, kann Karussell oder Autoscooter fahren und sein Können beim Dosenwerfen testen. Die Verkaufszeiten sind von 10 bis 20 Uhr und die Fahrgeschäfte von 10:30 bis 20 Uhr geöffnet.

UND SONST ?

Haltet weiterhin durch, aber gönnt euch auch ein wenig Freizeit. Dann lässt es sich sowieso wieder besser lernen. An alle anderen: lasst es krachen! Ihr habt es euch verdient. Lasst euch nicht die Laune vom schlechten Wetter vermiesen. Und an alle, die Karten fürs Oben Ohne haben: lieber Regen oder 30 Grad pralle Sonne?

GaLiGrü

Zoe 😉