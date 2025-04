Anders auf einen Blick (07/04 – 13/04)

/ Anna Wörndl und Jennifer Nagele / Grafik: M94.5

Wir Redakteur:innen von M94.5 arbeiten immer tagesaktuell. Über die Woche hinweg sammeln sich dabei sehr viele spannende Themen. Der neue Weekend-Newsletter soll die Wichtigsten auf einem Blick für euch zusammenfassen.

Ja, ist denn schon wieder Freitag? Exakt! Und hier kommt alles, was ihr zum Wochenende wissen müsst: Was geht in München? Welche spannenden Artikel lese ich auf dem Weg dort hin? Und was ist der Soundtrack der Woche?! Das haben wir hier für euch zusammengefasst, gern geschehen!

ALLES, WAS UNS DIESE WOCHE BEWEGT HAT

Ein Jugendlicher landet in Untersuchungshaft. Ihm wird vorgeworfen, eine Mitschülerin ermordet zu haben. Die Mini-Serie Adolescence auf Netflix begleitet ihn in den Tagen danach – in radikalem One-Shot, ohne Schnitte, ohne Ausweg. Die Serie ist durch die Decke gegangen, heiß diskutiert wegen Themen wie Radikalisierung, Internet und Incelkultur. Doch wer genau hinsieht, merkt schnell: Es geht um mehr. Um eine Gesellschaft, die Jungen auf gefährliche Weise formt – durch emotionale Kälte, Leistungsdruck und patriarchale Ideale, an denen sie scheitern müssen. Eine Serienkritik von Sebastian Huber.

Inspektor Schmidt: The Ebbing

Das Münchener Entwicklerstudio Active Fungus hat im Februar 2023 mit seinem Debüt-Spiel “Inspektor Schmidt: A Bavarian Tale” einen beachtlichen Erfolg für einen Indie-Titel aus Deutschland hingelegt. Die große Besonderheit: Eine komplett bayerische Sprachausgabe. Aber auch Abseits vom Lokal-Charme bot das Spiel eine interessant erzählte Geschichte und Charaktere, die im Gedächtnis blieben. Jetzt will das Studio im zweiten Teil “Inspektor Schmid: The Ebbing” das Erfolgskonzept fortführen. Gelingt das?

Die Rabenschwingen der Wölfe

Kortex – das Wissensmagazin berichtet immer sonntags über aktuelle Forschung und brandheiße Themen aus der Wissenschaft. Das geht runter in einem Schluck, prickelnd und frisch – daher: Wissen auf Ex! Hier könnt ihr die aktuelle Sendung nachhören.

UNSER ALBUM DER WOCHE

Bb trickz: Das hört sich vielleicht auf den ersten Blick wie eine Skatergruppe aus den frühen 2000ern an. Es handelt sich aber um den Namen einer spanischen Rapperin. Bb trickz stellt seit zwei Jahren die Trap-Szene auf den Kopf. Diese Woche feiert sie den Release ihres neuen Albums “80’z”. Sie orientiert sich stark am amerikanischen Drill und ist für ihre humorvollen und provokanten Texte bekannt. In ihrem neuen Album rappt sie über ihren Alltag in Spanien, ihre Werte und Ratschläge fürs Leben. Themen wie Weiblichkeit und Intimität finden auch ihre Zeilen. Und das auf eine humorvolle Art mit viel Witz und stumpfen Sprüchen. Mit positiver Stimmung erschafft Bb trickz einen ernstzunehmenden Rap-Flow, der mit ein bisschen Gesang ergänzt wird. Hören wir zusammen rein!

MIT M94.5 DURCH DAS WOCHENENDE

Freitag: Vielfalt feiern beim SO NOT RIGHT

Ein bunter Abend für Vielfalt gegen Rechts mit Künstler:innen aus verschiedensten Genres! Karten gibt’s ab 29 € – Der gesamte Erlös geht an Organisationen, die sich gegen den Rechtsruck einsetzen, z.B. das Bellevue di Monaco. Los geht’s am Freitag ab 18:00 Uhr im Muffatwerk.

Samstag: Den Weltraum entdecken beim Space Day

Ein Tag für Raumfahrtbegeisterte: Diesen Samstag lädt die TUM zusammen mit Yuri’s Night von 12:00 bis 18:00 Uhr zum Space Day ein. Teil des Programms sind unter anderem Teleskope, Weltraumexperimente und sogar ein Raumflugsimulator!

Sonntag: Lachen beim The Laughter Lab

Live dabei sein, wenn Comedians ihre neuen Witze testen? Das könnt ihr am Sonntag ab 20:00 Uhr bei dieser englischsprachigen Comedy Show im Kooks!

UND SONST?

Wie – “Und sonst?”?! Das war erstmal genug Lesestoff fürs Wochenende, ihr gierigen Leseratten! Aber ihr habt ja auch genug zu tun, wenn ihr alle Event-Tipps abklappern wollt, unser Album der Woche rauf und runter hört und euch durch unsere Artikel klickt. Und wenn ihr uns vermisst, mei, dann hört ihr halt live im Radio, was grad so abgeht.

Viel Spaß & genießt die Sonne! ☀️

Eure Jenny & Anna