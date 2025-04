ANDERS AUF EINEN BLICK (31/03 – 06/04)

/ Jennifer Nagele / Grafik: M94.5

Wir Redakteur:innen von M94.5 arbeiten immer tagesaktuell. Über die Woche hinweg sammeln sich dabei sehr viele spannende Themen an. Der Weekend-Newsletter fasst die wichtigsten auf einen Blick für euch zusammen.

Der Frühling ist endlich da und die ersten Sonnenstrahlen scheinen auf München! Juhu! Das ist perfekt, um die letzten Wochen der Semesterferien nochmal richtig genießen zu können. Zu dem traumhaften Wetter passen auch unsere Wochenend-Tipps richtig gut. Doch bevor ihr nach draußen stürmt, haben wir noch ein paar Tipps für euch süßen Frühlings-Mäuse!

ALLES, WAS UNS DIESE WOCHE BEWEGT HAT…

Am 28. März gab es in Myanmar und Thailand ein starkes Erdbeben. Die Rettungsarbeiten dauern bis heute an und das Ausmaß des Schadens ist noch unklar. Aber kann sowas auch hier bei uns in Bayern passieren? Dieser Frage ist unser Redakteur Leonard nachgegangen!

GG, Bavaria!

Die Gamefabrik ist das Magazin für Spiele aller Art. Vorgestellt werden Neuerscheinungen, aber auch alte Gaming-Klassiker. Egal ob Ego-Shooter, Taktikspiel oder vielleicht sogar ganz analog, jedes Spiel findet in der Gamefabrik seinen Platz.

Die Arbeiten an U3 und U6

Von der Optik her würde die Maschine gut in den Todesstern passen. Sie ist gut zehn Meter lang und sieht aus, als hätte man eine Flugzeugturbine an einen weißen Frachtcontainer geschraubt und auf Schienen gestellt. Statt auf dem Todesstern steht sie aber in einem gesperrten Tunnel der U6 und hält dort die Bauarbeiten im Münchner Süden am Laufen. Es handelt sich um einen “Luftentstauber” und der macht relativ genau das, was der Name nahelegt. Zusammen mit anderen Ventilatoren und Systemen “bewettert” er die Baustelle – sorgt also dafür, dass die Luft auch unter Tag dem deutschen Arbeitsrecht entspricht.

UNSER ALBUM DER WOCHE

Hängematte, kalte Limo und Sonnenstrahlen im Gesicht! Entspannter geht es kaum. Was darf da aber auf keinen Fall fehlen? Genau, die passende Musik! Und die liefert euch “Babe Rainbow” mit ihrem neuen Album “Slipper imp and shakaerator”. Die Band bringt euch die entspannte Magie der australischen Goldküste hierher. Das Album ist eine Rückkehr zu den Wurzeln der Band: Fließende Rhythmen und psychedelische Riffs. Dafür haben sie sich extra ein Lagerhaus auf einer alten Bananenfarm organisiert. So konnten sie sich voll und ganz auf ihren Sound konzentrieren. Das ganze Projekt trägt eine gewisse Hippie Energie in sich. Sie selbst sagen sie wollen “den Kräften des Regenbogens treu bleiben”. Also lehnt euch zurück, hört in das Album und genießt die Sonne!

MIT M94.5 DURCH DAS WOCHENENDE

Freitag: kulinarische Highlights beim Streetfood Event in Neuperlach entdecken

Auf dem Hanns-Seidel-Platz, gegenüber vom PEP in Neuperlach, warten bunte Foodtrucks mit Köstlichkeiten aus aller Welt auf euch! Von Freitag bis Sonntag könnt ihr euch nachmittags durch die verschiedenen Gerichte probieren, da ist für jede:n was dabei!

Samstag: Über den Flohmarkt vom Tierschutzverein schlendern

Jeden Samstag könnt ihr in der Brukenthalstraße 4 beim Tierschutzverein München neue alte Schätze entdecken: Von Kleidung bis CDs ist alles dabei! Dabei tut man auch noch was Gutes, denn der Erlös geht zu 100 % an die Tiere. Los geht’s um 13 Uhr!

Sonntag: Mehr über zeitgenössische Kunst herausfinden

Für die Kunst-Fans unter euch ist die Kunstauskunft im Museum Brandhorst genau das Richtige! Hier bekommt ihr in einem persönlichen Gespräch Einblicke zu Werken eurer Wahl. Das Ganze findet immer Sonntags von 13 – 16 Uhr statt. Übrigens: am Sonntag kostet der Eintritt nur 1 €!

UND SONST?

Das war’s von uns für diese Woche. Genießt die Sonne und habt ein wunderschönes, entspanntes Wochenende!

Tschüss, bis nächste Woche! 👋

Eure Anna und Jenny