Bayern-Basketball wieder dominant im SAP-Garden

Nachdem die Bayern zunächst in der EuroLeague nicht überzeugen konnten, haben sie gegen Real ein großes Comeback geschafft – 90:84-Triumph über Madrid nach furioser zweiter Hälfte und einem Bockstarken Isiaha Mike. Ein Spielbericht.

Das 7. Spiel in der Euroleague zwischen den Münchnern und den Basketballern von Real Madrid stand bereits unter klaren Vorzeichen. Bayern konnte bereits zwei ihrer drei Heimspiele gewinnen, während die Spanier alle drei Auswärtsspiele verloren hatten. Allerdings mussten auch die Bayern in der Liga eine Niederlage einstecken. Es galt also sich aufs Neue zu fokussieren.

Gut gestartet, stark nachgelassen

Das erste Viertel begann bereits perfekt für die Jungs von Gordon Herbert. Durch immer wieder gelungene defensive Aktionen und schnelles Umschaltspiel konnten die Gastgeber bereits nach weniger als zwei Minuten mit 10:0 in Führung gehen. Durch die sehr körperliche Verteidigung der Münchner, geschahen allerdings dennoch viel zu viel Fouls. Dadurch konnten die Königlichen immer wieder an der Freiwurf-Linie zu Punkten kommen. Am Ende des ersten Viertels schmolz daher die Führung der Bayern auf lediglich zwei Punkte.

Aus Sicht der Deutschen wurde das Foul Problem auch im zweiten Durchgang nicht besser. Viel zu schnell war die Team Foulgrenze von 5 erneut erreicht. Auch der sonst überragende Isiaha Mike blieb in dieser Phase vor dem Korb glücklos. Durch die fehlende Effizienz in der Zone unter dem Korb und der zu vielen Foulspiele konnten die Spanier zwischenzeitlich mit 16 Punkten Führung davonziehen.

Nur die Fans haben die Hoffnung schon aufgegeben

In der Halle schienen bereits viele Bayern Fans einen erneuten Heimsieg abgeschrieben zu haben. Allerdings nicht die Spieler auf dem Court. Wie ausgewechselt kamen die Bayern Basketballer aus den Kabinen und dominierten gerade defensiv die Spanier über weite Strecken des dritten Viertels. Immer wieder liefen die 24 Sekunden für die königlichen gnadenlos ab. Real gelangen im dritten Viertel gerade mal 10 Punkte. Somit konnte der Gastgeber mit einer knappen Führung ins letzte Viertel starten.

Wie bereits im ganzen Spiel, war das letzte Viertel nochmal ein reines auf und ab. Bayern konnte aber immer wieder zu entscheidenden Stops kommen und waren insbesondere unter dem Korb absolut gnadenlos. Angeführt von dem jetzt wieder feuerfangenden Isiaha Mike ( 29 Punkte) konnten die Bayern mit konstanten 5-7 Punkten Differenz die Gäste auf Distanz halten. Real misslungen zudem die letzten verzweifelten 3er Würfe um ein letztes Mal das Game eng zu gestalten.

Entstand: 90-84 für den FCBB

Bayern heimstark und auswärtsschwach

Somit holen die Bayern Sieg Nummer Drei im vierten Heimspiel in der EuroLeague und können sich vorerst von Rang 19 auf 15 verbessern. Nur Auswärts gab es in diesem Wettbewerb noch keinen Sieg. Am 30. Oktober steht dann das nächste Heimspiel der Bayern gegen Bologna an.

Können die Bayern auch im vierten Spiel ihre Heimstärke aufrecht halten?