ANDERS AUF EINEN BLICK (25/09 – 01/10)

Wir Redakteur:innen von M94.5 arbeiten immer tagesaktuell. Über die Woche hinweg sammeln sich dabei sehr viele spannende Themen an. Der Weekend-Newsletter fasst die wichtigsten auf einen Blick für euch zusammen.

Hallihallo liebe Leute, es ist mal wieder Freitag. Das bedeutet: Wochenende! Und natürlich ein neuer Newsletter exklusiv für euch von uns. Habt ihrs mitbekommen? Ich nämlich nicht. Helene Fischer ist in der Stadt…für fünf Konzerte. In den U-Bahnen tut sich jetzt nicht nur die “Parallelwelt Wiesn” auf, sondern auch die der Schlagerfans. Ich glaube, ich werde am Wochende die Öffis meiden. Wiesn und Helene Fischer sind aber nicht die einzigen Mega-Events am Wochende. Was es noch so gibt, lest ihr, wie immer, am Ende des Newsletters. Hier ist erstmal ein kleiner Recap…

ALLES, WAS UNS DIESE WOCHE BEWEGT HAT…

Markus Söder macht aktuell wieder viel von sich reden. Der bayerische Ministerpräsident fordert in Anbetracht der aktuellen Debatte um Migration unter anderem eine Grenzpolizei für ganz Deutschland. Unter allen Bundesländern verfügt nur Bayern über eine solche Sondereinheit.

Und diese Woche in unserer neuen Ausgabe von BavarioKart: Ludwig Hartmann, Spitzenkandidat der Grünen. Schaut zu wie er sich bei Mario Kart schlägt, während er sich den eiskalten Fragen unserer Redakteur:innen stellt.

Die Zeit der Stars ist vorbei – mit einer Amateurmannschaft wollen die Damen von München Basket die Profis in der 2. Basketball Bundesliga ärgern. Über die Herausforderungen der neuen Saison hat Headcoach Marco Moroder mit uns gesprochen.

UNSER ALBUM DER WOCHE

Sommergefühle und Unternehmungen mit Freund:innen, daran erinnert die Musik der Band “Joe Leila”. Die Band verbindet die Liebe zur Freiheit und zur Individualität. Das merkt man auch bei ihrer Musik, die Band beschränkt sich nämlich nicht nur auf ein Genre, sondern wühlt sich durch viele verschiedene Sounds – Rock, Punk und Pop der Alternative. 17 Jahre mussten Fans auf neue Musik warten. Und dann ist sie an einem Wochenende entstanden. Seit gestern, ist die ganze EP “Breathing” raus. Wenn ihr am Ende des Sommers nochmal ein richtiges Summerfeeling haben wollt, ist diese EP genau das richtige für euch.

MIT M94.5 DURCH DAS WOCHENENDE

Freitag und Samstag: Wiesn, aber noch mehr Bier!

Das Bier auf der Wiesn taugt euch nicht? Dann holt euch doch Tickets fürs Craftbeer Oktoberfest. Im Fat Cat im Gasteig von jeweils 16 Uhr bis Mitternacht stellen euch 20 Brauereien ihr Bier vor und ihr könnt’s probieren. Im Ticketpreis ist das Bier bereits enthalten. Ihr könnt euch übrigens auch ein Cheese Pairing dazu buchen. Ihr müsst um rein zu kommen aber natürlich 18 Jahre alt oder älter sein. Klingt nach einem kulinarischen Erlebnis der Extraklasse.

Sonntag: Marvel, DC und Co!

Comic-Nerds aufgepasst! Auf dem Film- und Comic-Markt könnt ihr euch am Sonntag von 10 bis 15 Uhr austoben. Der Name sagt eigentlich schon alles: es gibt Comics, Filme, DVDs, Merch, PC-Spiele und alles was das Film- und Comic-Universum noch so zu bieten hat. Das Ganz findet in der TonHalle im Werksviertel statt und der Eintritt kostet 5 Euro. Es sei denn ihr habt Geburtstag, dann kommt ihr um sonst rein!

Freitag, Samstag und Sonntag: Es geht hoooooch!

Noch bis Sonntag könnt ihr bei dem Haix Hero Days auf dem Knödelplatz im Werksviertel eure Kletter-Skills erproben oder verbessern, je nachdem. Schnappt eure Freunde und klettert los! Samstag gibt es außerdem eine Feuershow sowie Nachtklettern und Sonntag könnt ihr den ganzen Tag Akrobatik Workshops machen. Der Ganze Spaß ist kostenlos, ihr müsst euch aber vorher online ein Zeitfenster buchen. Das könnt unter www.haix.com/hero-days/ erledigen.

Was es sont noch so gibt?

Genießt euer WE, das Wetter soll gut werden (hab ich gehört). Haut noch mal richtig rein beim letzten Wiesn-Wochende oder bei Helene Fischer. Whatever floats your boat, aber habt Spaß!

Tschö mit Ö und Ade mit E

Eure Franzi 🙂