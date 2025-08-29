Anders auf einen Blick (25/08 – 31/08)

/ Jennifer Nagele / Grafik: M94.5

Wir Redakteur:innen von M94.5 arbeiten immer tagesaktuell. Über die Woche hinweg sammeln sich dabei sehr viele spannende Themen. Der neue Weekend-Newsletter soll die Wichtigsten auf einen Blick für euch zusammenfassen.

Hallo ihr! Neue Woche, neue Ideen, neue Events. Wir haben wie immer ein paar schöne Sachen für euch rausgesucht, damit ihr wisst, wann es sich lohnt das Haus zu verlassen (ja, auch wenn es regnet). 🌧️

Alles was uns diese Woche bewegt hat

Dreimal im Jahr verwandelt sich der Mariahilfplatz in die Auer Dult. Wir waren auf dem ältesten Volksfest Münchens und haben uns gefragt: was machen die Standbetreiber:innen eigentlich wenn gerade keine Dult ist? Wie gewinnt man beim Schießstand? Und was gibt eine Warendult eigentlich so für unsere Studi-WG her?

Scheckeria

In München studieren muss man sich leisten können! Der Nachmittag im Englischen Garten, Shopping sogar Verpflegung. Alles kann zur Kostenfalle werden. Aber nur, wenn man die Tipps der Scheckeria nicht kennt, denn in Wahrheit braucht ihr in München gerade Mal 20€ und ein paar Geheimtipps!

Challenge Accepted

Challenge Accepted! Keine Herausforderung ist uns zu schwer – wir bei M94.5 Frames nehmen jede Challenge an! Wir batteln uns in der ultimativen Tik Tok Challenge Challenge, wir spielen Scotland Yard und jagen uns dabei quer durch die Stadt, wir testen für euch Lebensmittel und finden heraus, ob das teure oder das günstige Produkt besser schmeckt und wir machen die Flohmärkte und Second Hand Läden der Stadt unsicher, um zu checken, was sich mehr lohnt. Das ist Challenge Accepted!

Unser Album der Woche

Mit seinem neuen Album “Lonely at the top”, liefert Joey Bada$$ ein Werk voller Soul, oldschool vibes und Reflektion. Mit sommerlichen Beats und einer Prise Melancholie, nimmt uns Joey mit in seine Welt – irgendwo zwischen Leichtigkeit und Nachdenklichkeit. Das dem Album gleichnamige Lied “Lonely at the Top” ist eine Hymne über das Preisschild, dass Ruhm und Karriere oft mitbringen. Die Aussicht ist großartig – Der Weg ist einsam. Es ist ein ziemlich nachdenklicher Moment auf dem Album – und zeigt das Joey nicht nur Rapper sondern auch Geschichtenerzähler ist. Ein Album voller Leichtigkeit und Tiefe. Hört rein in “Lonely at the top”!

Mit M94.5 durch das Wochenende

Freitag: Open Karaoke

Keine Performance, kein Druck: Nur ihr und das Mikrofon! Bei Yokocho wird um 20 Uhr einfach da gesungen, wo man gerade ist. Song scannen, warten, loslegen. Drinks gibt’s natürlich auch ‒ einer ist sogar schon im Eintrittspreis von 10€ drin.

Samstag: Streetfood & Nightmarket

Ab 18 Uhr könnt ihr im Pineapple Park beim Midnightbazar in eine bunte Welt aus Second Hand, Vintage-Schätzen, handgemachten Unikaten und leckeren Streetfood-Kreationen eintauchen. Tickets gibt es online ab 3,60€.

Sonntag: Stand-up Comedy

Wenn ihr Lust auf Witze in kuscheliger Bar-Atmosphäre habt ‒ dann ab ins Mucki & Floyd! Acht Comedians ‒ von Nachwuchs bis Szeneprofis ‒ feilen an ihrem Material und testen neue Jokes. Dazu gibt es Drinks und leckeres Essen. Los geht es um 19 Uhr, der Eintritt ist frei.

Und sonst?

Das war es erstmal von mir ‒ ich hoffe, da ist etwas für euch dabei. Mehr von uns gibt’s nächsten Freitag wieder. Habt ein ganz schönes Wochenende und genießt den regnerischen Spätsommer!

Eure Jenny 🌼