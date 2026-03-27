ANDERS AUF EINEN BLICK (23/03 – 29/03)

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Wir Redakteur:innen von M94.5 arbeiten immer tagesaktuell. Über die Woche hinweg sammeln sich dabei sehr viele spannende Themen an. Der Weekend-Newsletter fasst die wichtigsten auf einen Blick für euch zusammen.

Hallöchennn! Falls der plötzliche Schnee euch genau so wie mich überrascht hat, dann schnappt euch einfach eine Tasse Tee, kuschelt euch ein und lest unseren Rückblick der letzten Woche durch. Wenn euch danach immer noch langweilig ist, dann checkt doch unsere Wochenendevents aus!

ALLES WAS UNS DIESE WOCHE BEWEGT HAT

Die gruseligsten Verbrechen erleben, ohne selbst in Gefahr zu sein? True-Crime machts möglich. Ein Problem gibt es jedoch. True-Crime, das reale Fälle verwertet, überschreitet eine ethische Grenze: es macht Leid zur Ware und ist damit Teil der Entwürdigung, die es eigentlich sichtbar machen möchte. Ein Kommentar von Regina Steer.

Was ist Heterofatalismus?

…mit dem gleichnamigen Titel sorgte die Vogue US im Oktober letzten Jahres für Schlagzeilen. Die Zeiten des sich allumkreisenden Freundes sind damit wohl vorbei. Dabei geht es nicht um einen Geschlechterkampf, ausgehend von den “radikalen” Feminist:innen, sondern vielmehr um die Sichtbarmachung eines unausgesprochenen Problems.

Piraten gegen Rassismus

Wie jede Woche wurden auch diesmal im Politikmagazin “Plenum” viele spannende Themen besprochen. Diese Woche ging es um Historische Gesetzlosigkeit auf Hoher See, Kampf gegen die Menschenfeindlichkeit, Perspektiven zu Rassismus in der Stadt und Einblicke in die internationale Verteidigungspolitik.

UNSER ALBUM DER WOCHE

Ruhig, melodisch und ehrlich. Das beschreibt das neue Album “Ricochet” von Snail Mail wohl recht gut. Das mittlerweile dritte Album der Künstlerin macht einen auf gute Art und Weise nachdenklich. Denn das Album behandelt unter anderem Themen wie den Tod und was danach kommt, ohne dabei zu schwer zu werden. Snail Mail sagt selbst, dass das genau die Themen sind, die sie selbst immer eher verdrängt hatte. Der Song “Agony Freak” beispielsweise beschäftigt sich mit dem Umgang von Trauer und Frust. Insgesamt wirken die melodischen und entspannten Klänge allerdings eher einfühlsam und weniger traurig als man vielleicht vermuten würde. Der Song “Cruise” aus ihrem neuen Album ist dafür das perfekte Beispiel. Er beschreibt, trotz allem Weltschmerz der einen manchmal nicht loslassen will, ein Gefühl der Schwerelosigkeit. Dadurch schafft das Album indirekt Hoffnung mit der Message, dass die Welt sich weiterdrehen wird, egal was passiert.

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MIT M94.5 DURCH DAS WOCHENENDE

Freitag: Du glaubst du hast das Zeug zum Dart spielen?

Dann kommt heute von 19:30 Uhr bis 23:45 Uhr zum Dartturnier im ClubIn Friedrich-Loy-Straße 16. Ihr müsst zwischen 17 und 27 Jahre alt sein und Begeisterung mitbringen. Egal ob Anfänger:in oder Dart-Pro, bei diesem Turnier geht es nicht ums Gewinnen, sondern um den Vibe. Also kommt vorbei und genießt gute Musik und Drinks! Der Eintritt ist frei.

Samstag: Reise kulinarisch einmal um die Welt!

Tauche ein in die einzigartige Atmosphäre des Midnightbazar von 14:00 Uhr bis 22:00 Uhr in der Packetposthalle Pineapple Park. Ein bunter Mix aus Flohmarkt, Streetfood, Drinks und Entertainment – alles unter einem Dach. Euch erwarten: Über 40 Foodstände, Live-Musik, ein Festivalgelände, das in sechs Kontinente unterteilt ist und ganz viel Spaß! Der Eintritt kostet nur 3,90€.

Sonntag: Leidenschaftliches Tanzen!

Am Sonntag von 17:00 Uhr bis 21:00 Uhr wird im Kulturzentrum am Giesingerbahnhof 1, zu lateinamerikanischen Rhythmen getanzt: hauptsächlich wird Salsa, Kizomba, Bachata, Cha-Cha gespielt. Egal ob Anfänger:in oder Profi, im Salon Cubano sind alle willkommen! Die Erlöse gehen an die Münchner Tafel. Der Eintritt kostet 10€

UND SONST…

Ich hoffe ihr habt ein aufregendes und erholsames Wochenende. Vergesst nicht, dass am Samstag die Zeit um eine Stunde zurück gestellt wird. Wir hören uns nächste Woche leider nicht, wegen Karfreitag. Deswegen, wünsche ich euch ganz viel Spaß und schöne Feiertage, bis in zwei Wochen!

Eure Elina 🙂